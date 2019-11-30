ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Аллан Мянд

Путь к открытию к этому широкомасштабному объекту был долгим и тернистым, как с отступлениями, так и с ошибками, но он терпеливо, как истинный житель Ида-Вирумаа, гнул свою линию. Может, кто-то другой махнул бы рукой, если оказался бы, как Мянд, втянут в уголовное дело, суть которого ни прокуратура, ни суд внятно объяснить общественности не в состоянии, и в ходе предварительного следствия полгода провел бы за решеткой. Иной предприниматель перебрался бы со своими планами куда-то в другое место, после того как некоторые банковские деятели выразили бы свой скептицизм касательно финансирования этого проекта.