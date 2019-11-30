В программе строительства четырехполосных шоссе Ида-Вирумаа в конце очереди

Из опубликованного на этой неделе проекта Министерства экономики и коммуникаций государственной программы дорожного хозяйства явствует, что если завершение строительства четырехполосных шоссе в направлении из Таллинна в Пярну и Тарту планируется к 2030 году, то в Ида-Вирумаа к этому времени будет готов только участок шоссе между Силламяэ и Нарвой.
Если в направлении Пярну и Тарту строительство четырехполосных шоссе планируется начать уже в 2020 году и активная часть работ придется на 2024-2026 годы, то примерно 30-километровый отрезок пути между Силламяэ и Нарвой в планах построить в период с 2028 по 2030 год. Части пути между Хальяла и Силламяэ протяженностью более 100 километров, большая часть которого приходится на Ида-Вирумаа, до 2031 года даже в планах нет.