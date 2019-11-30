Яркая, эффектная, смелая и эпатажная - всеми этими эпитетами неоднократно награждали Наталью Шабарчину, 27-летнюю учительницу физкультуры Йыхвиской гимназии и руководителя "DanceBox Studio". Инициатор и аккумулятор идей, организатор фестивалей, хореограф мюзикла... Недавно она приняла участие в популярном российском телепроекте "Танцы" на ТНТ и, хотя не дошла до финала, однозначно заполучила множество новых поклонников своего таланта. О танцах, которые с детства и до сих пор занимают важное место в ее жизни, жизненных планах и мечтах - наш сегодняшний разговор.

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Наташа, твоя танцевальная карьера развивалась очень успешно - неоднократный чемпион Эстонии и Европы по хип-хопу, уже в школе начинала преподавать хореографию... Вряд ли кто сомневался, что твой жизненный путь - в танцах. А ты взяла и всех удивила - поступила в Таллиннский технический университет изучать управление недвижимостью. Почему?

- Считала, что за плечами непременно должно быть что-то еще, кроме того, на "серьезной" профессии настаивали родители, к мнению которых всегда прислушиваюсь. Уже в начале учебы поняла, что как-то по-другому представляла эту работу, но так как привыкла все доводить до конца - диплом получила. Возможно, поработав по этой профессии, я изменила бы свое мнение, но, видно, не судьба. Работу по специальности сразу нашла, но не успела попробовать, потому что получила неожиданное предложение - давать уроки физического воспитания в Йыхвиской гимназии. 