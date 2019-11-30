Яркая, эффектная, смелая и эпатажная - всеми этими эпитетами неоднократно награждали Наталью Шабарчину, 27-летнюю учительницу физкультуры Йыхвиской гимназии и руководителя "DanceBox Studio". Инициатор и аккумулятор идей, организатор фестивалей, хореограф мюзикла... Недавно она приняла участие в популярном российском телепроекте "Танцы" на ТНТ и, хотя не дошла до финала, однозначно заполучила множество новых поклонников своего таланта. О танцах, которые с детства и до сих пор занимают важное место в ее жизни, жизненных планах и мечтах - наш сегодняшний разговор.

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- Наташа, твоя танцевальная карьера развивалась очень успешно - неоднократный чемпион Эстонии и Европы по хип-хопу, уже в школе начинала преподавать хореографию... Вряд ли кто сомневался, что твой жизненный путь - в танцах. А ты взяла и всех удивила - поступила в Таллиннский технический университет изучать управление недвижимостью. Почему?