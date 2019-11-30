ПЕРЕДОВИЦА: Ида-Вирумаа - не приоритет

Очередной пример, заставляющий задуматься, - это представленная общественности со стороны Министерства экономики и коммуникаций государственная программа обслуживания дорог, которая отражает предпочтения нынешнего правительства в дорожном строительстве до 2030 года. Достаточно бросить беглый взгляд на карту, чтобы увидеть, какие шоссе правительство планирует сделать четырехполосными в течение предстоящих 11 лет и что Ида-Вирумаа в самом хвосте этого перечня.

Если шоссе Таллинн-Тарту и Таллинн-Пярну-Уулу планируется построить полностью четырехполосными, то на участке между Хальяла и Нарвой - только лишь 30-километровый отрезок Силламяэ-Нарва, да и то это запланировано на 2028-2030 годы. Зато в программу обслуживания дорог включен участок 2+1 между Таллинном и Хаапсалу, о котором перед выборами не было и речи.

В "СП" неоднократно говорилось, что только весной 2018 года прежний министр экономики Кадри Симсон заверила, что к 2025 году между Йыхви и Нарвой будет четырехполосное шоссе. Ее же преемник Таави Аас поясняет, что нельзя успеть всё разом и что подождать должен Ида-Вирумаа. Такие вот высказывания со стороны центристов, их забота и приоритеты...