В бывших ресторанах проходят богослужения и шьют одежду

В расположенный на первом этаже "Трилобит" многочисленные желающие попасть в него проникали даже через окна.

Люди старшего поколения, проходя мимо этих зданий в Кохтла-Ярве, наверняка, вспоминают, как раньше здесь кипела жизнь, как они отдыхали, танцевали тут под живую музыку. По вечерам, особенно в пятницу и субботу, там яблоку некуда было упасть, у входных дверей толпились желающие попасть в зал, где не было свободных мест.