В бывших ресторанах проходят богослужения и шьют одежду

Люди старшего поколения, проходя мимо этих зданий в Кохтла-Ярве, наверняка, вспоминают, как раньше здесь кипела жизнь, как они отдыхали, танцевали тут под живую музыку. По вечерам, особенно в пятницу и субботу, там яблоку некуда было упасть, у входных дверей толпились желающие попасть в зал, где не было свободных мест.
На первом этаже жилого дома на улице Тууслари, 10 в центре Ярвеской части города лет сорок работал ресторан "Трилобит". Это название заведения объяснялось просто. Кохтла-Ярве - центр сланцеперерабатывающей промышленности в Эстонии, а символом горючих сланцев являются морские членистоногие, трилобиты. Их окаменелости можно найти в сланце. Неслучайно на одну из стен заведения в свое время поместили большое панно с изображением трилобита.