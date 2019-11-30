Сб, 30.11.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

В бывших ресторанах проходят богослужения и шьют одежду

В расположенный на первом этаже "Трилобит" многочисленные желающие попасть в него проникали даже через окна.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Люди старшего поколения, проходя мимо этих зданий в Кохтла-Ярве, наверняка, вспоминают, как раньше здесь кипела жизнь, как они отдыхали, танцевали тут под живую музыку. По вечерам, особенно в пятницу и субботу, там яблоку некуда было упасть, у входных дверей толпились желающие попасть в зал, где не было свободных мест.

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На первом этаже жилого дома на улице Тууслари, 10 в центре Ярвеской части города лет сорок работал ресторан "Трилобит". Это название заведения объяснялось просто. Кохтла-Ярве - центр сланцеперерабатывающей промышленности в Эстонии, а символом горючих сланцев являются морские членистоногие, трилобиты. Их окаменелости можно найти в сланце. Неслучайно на одну из стен заведения в свое время поместили большое панно с изображением трилобита.

Изготовленное много десятилетий назад специально для ресторана "Трилобит" мозаичное панно прекрасно сохранилось, но сегодня им никто не интересуется.

ФОТО: Архив Владлена Лившица

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