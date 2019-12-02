Новый ресторан в Нарвском пляжном здании откроет строительная фирма

"Alfatom Ehitus" и пара его родственных предприятий ("Alfatom" и"Alfatom Gaasi ja Soojuse") прежде никогда, по данным "Северного побережья", не занимались организацией услуг питания. Член правления фонда "Narva Linna Arendus" Софья Хомякова объяснила, что данная фирма на торгах представила своего партнера - повара, имеющего более трех лет стажа в общепите.

"Фирма очень серьезная, солидная, заявившая о расширении своей деятельности. Они и в прошлый раз участвовали в торгах, а значит сейчас это было не спонтанное их решение, не просто так, - комментирует Хомякова. - Поэтому мы очень надеемся, что нам с ними повезло - и ресторан в нашем пляжном здании будет функционировать".

Уникальной архитектуры пляжное здание на берегу пограничной реки и с окнами на две крепости было построено Нарвой на деньги еврофондов. Первые торги на право найма 314 квадратных метров кафе-ресторана на втором этаже прошли в 2014 году, когда строительство еще завершалось. Результаты тех торгов отменили из-за спора о квалификации вероятного победителя.

Второй заход сделали в 2016 году, но нарвское ТОО Geneva отказалось от победы, заявив о недочетах строительства.

В 2017 году пляжное здание передали муниципальному фонду Narva Linna Arendus, и он весной провел третьи торги на право найма. Снова договор не удалось подписать из-за разногласий с победителем - частным предпринимателем.

Летом того же 2017 года объявили четвертые торги, завершившиеся успехом: ТОО Ronyx Log предложило платить за аренду 2001 евро в месяц, не считая налог с оборота. По разумному условию города, полная арендная ставка начинала действовать с осени 2018 года, а до того плата росла от нуля до 75 процентов.

Ronyx Log назвала свое новое заведение "Фортуной" в честь одного из оборонительных нарвских бастионов. Данная фирма к тому времени уже была известна в Нарве в качестве хозяина популярного ресторана Old Trafford на Петровской площади, однако положительный опыт ей не помог. "Присутствует очень сильное разочарование", - признавался совладелец и руководитель Ronyx Log Руслан Дышкант, закрывая "Фортуну" в сентябре 2019 года.

Закрытие ресторана менее чем через два года его деятельности Дышкант объяснял тем, что сложившаяся экономическая обстановка не позволяет содержать это дорогое в части аренды заведение: "Прошлой зимой были дни, когда люди вообще не приходили".

Нынче, по словам Софьи Хомяковой, с АО Alfatom Ehitus подпишут договор сроком на десять лет ровно на тех же условиях, что заключали с Ronyx Log в 2017 году.