В Нарву снова пришли джазовые вечера - доступнее некуда

Если завсегдатаи джаз-клуба Олега Писаренко с 2013 года чувствовали себя как дома в Нарвском колледже Тартуского университета, то "Philly Joe's" зовет всех в кафе и фойе театрального центра "Свободная сцена".

Концерты "Philly Joe's" обещаны раз в месяц по средам и, что важно для местной публики, бесплатно. Первый такой состоялся вечером 27 ноября, когда нарвитяне познакомились с очень востребованным эстонским саксофонистом Райво Тафенау и его квартетом.

- Первый концерт - и сразу аншлаг! Что может быть лучше? - этими словами Тафенау приветствовал публику, заполнившую кафе и фойе "Свободной сцены". - Я думаю, есть две причины, почему вас так много: во-первых, мы очень популярны (Тут публика ответила аплодисментами. - И.С.), а второе - билеты очень мало стоят, - пошутил музыкант насчет отсутствия входной платы как таковой.

Созданный в 2014 году "Philly Joe's" был прежде лишь таллиннским джаз-клубом, который успешно провел более шестисот концертов почти за шесть лет жизни.

- Большинство концертов были разовыми, и бесконечно жаль видеть, что все труды и хлопоты, которыми сопровождается каждый концерт, не находили продолжения, - рассказывает исполнительный директор клуба Рейго Ахвен. - Нарва - интересный, красивый, привлекательный город, который помимо выгодного географического положения также может похвастаться идеальным культурным местонахождением, позволяющим начать музыкально-культурный диалог, например, с Санкт-Петербургом, Москвой, Екатеринбургом. Вдобавок Нарва в последние годы благодаря клубу "Ро-Ро", летним концертам на Кренгольмской мануфактуре, фестивалю "IDeeJazz" и кафе в "Свободной сцене" стала одним из наиболее интересных культурных городов в Эстонии. Вполне логично, что здесь могли бы регулярно проводиться и нарвские концерты клуба "Philly Joe's".

Руководитель театрального центра "Свободная сцена" Анжелика Штыкалов отметила, что концерты джаз-клуба "Philly Joe's" будут проводиться принципиально бесплатно для публики, чему помогает поддержка спонсоров. По ее мнению, если поддержки станет больше, то концерты вполне могут проходить и чаще, нежели один раз в месяц. "Я уверена, что здесь есть достаточно увлеченные предприниматели, фирмы, которые могли бы поддержать это начинание".

Штыкалов особо подчеркнула, что открытие "Philly Joe's" в "Свободной сцене" не связано с тем, что Писаренко в 2019 году свернул свою деятельность в родном городе: "Мы просто попали в такой момент, что Олег закончил, а так вполне могли бы параллельно работать в Нарве два разных клуба".

- Как мы видим, жители Нарвы уже привыкли приходить и слушать джаз, - с удовлетворением отметила Штыкалов по завершении первого концерта в нарвском "Philly Joe's".