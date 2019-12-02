Пн, 2.12.2019
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На территории "VKG" погиб рабочий

Vaade VKGle.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В понедельник, 2 декабря, во время проведения работ по сносу старого здания на территории "Viru Keemia Grupр" ("VKG") погиб рабочий, сообщает портал rus.err.ee.

Во время разрушения старой теплоэлектростанции под конструкциями оказался 56-летний рабочий, который от полученных травм скончался на месте.

Для установления обстоятельств произошедшего начато следствие, сообщил ERR пресс-секретарь Идаской префектуры.

По словам представителя "VKG", погибший не является работником предприятия, работы по сносу производил субподрядчик. "VKG" выражает соболезнование родным погибшего", - добавил он.

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