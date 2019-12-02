На территории "VKG" погиб рабочий

Во время разрушения старой теплоэлектростанции под конструкциями оказался 56-летний рабочий, который от полученных травм скончался на месте.

Для установления обстоятельств произошедшего начато следствие, сообщил ERR пресс-секретарь Идаской префектуры.

По словам представителя "VKG", погибший не является работником предприятия, работы по сносу производил субподрядчик. "VKG" выражает соболезнование родным погибшего", - добавил он.