На территории "VKG" погиб рабочий

В понедельник, 2 декабря, во время проведения работ по сносу старого здания на территории "Viru Keemia Grupр" ("VKG") погиб рабочий, сообщает портал rus.err.ee.
Во время разрушения старой теплоэлектростанции под конструкциями оказался 56-летний рабочий, который от полученных травм скончался на месте.
Для установления обстоятельств произошедшего начато следствие, сообщил ERR пресс-секретарь Идаской префектуры.
По словам представителя "VKG", погибший не является работником предприятия, работы по сносу производил субподрядчик. "VKG" выражает соболезнование родным погибшего", - добавил он.