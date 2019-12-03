Йыхви до сих пор не выдал новому торговому центру разрешение на использование

Йыхвиская волость по какой-то причине до сих пор не выдала разрешение на использование открывшемуся в прошлую пятницу "Pargi Keskus". В то же время волостное управление решило, что закажет в адвокатском бюро юридический анализ, чтобы прояснить волостное участие в ТОО "Jõhvi Pargi Arendus".
Йыхвиское волостное управление не смогло дать четкий ответ на вопрос, почему самоуправление до сих пор не выдало "Pargi Keskus" разрешение на использование. Проектный руководитель создания центра Аллан Мянд сказал, что у волости нет никаких оснований на то, чтобы не выдавать разрешение на использование, поскольку все необходимые согласования имеются. Однако невыдача разрешения работе центра сейчас не препятствует.