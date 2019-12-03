Йыхви до сих пор не выдал новому торговому центру разрешение на использование

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Йыхвиское волостное управление не смогло дать четкий ответ на вопрос, почему самоуправление до сих пор не выдало "Pargi Keskus" разрешение на использование. Проектный руководитель создания центра Аллан Мянд сказал, что у волости нет никаких оснований на то, чтобы не выдавать разрешение на использование, поскольку все необходимые согласования имеются. Однако невыдача разрешения работе центра сейчас не препятствует.