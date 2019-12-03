Вт, 3.12.2019
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Йыхви до сих пор не выдал новому торговому центру разрешение на использование

Открытому в прошлую пятницу "Pargi Keskus" Йыхвиская волость до сих пор не выдала по какой-то причине разрешение на использование.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиская волость по какой-то причине до сих пор не выдала разрешение на использование открывшемуся в прошлую пятницу "Pargi Keskus". В то же время волостное управление решило, что закажет в адвокатском бюро юридический анализ, чтобы прояснить волостное участие в ТОО "Jõhvi Pargi Arendus".

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Йыхвиское волостное управление не смогло дать четкий ответ на вопрос, почему самоуправление до сих пор не выдало "Pargi Keskus" разрешение на использование. Проектный руководитель создания центра Аллан Мянд сказал, что у волости нет никаких оснований на то, чтобы не выдавать разрешение на использование, поскольку все необходимые согласования имеются. Однако невыдача разрешения работе центра сейчас не препятствует.

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