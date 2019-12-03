Вт, 3.12.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Плохое транспортное сообщение заботу о перевозке детей возлагает на родителей

Автобусное сообщение с окраинами Люганузеской волости плохое, и это вынуждает детей либо долго ждать автобус, либо надеяться на родительский автомобиль.

ФОТО: Петер Лиллевяли / Põhjarannik

Жители некоторых районов Люганузеской волости просто в беде: плохое транспортное сообщение с центром вынуждает их становиться водителями для своих детей, поскольку автобус, доставляющий в школы по интересам, вместить всех желающих не способен.

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В Люганузеской волости площадью 600 квадратных километров жители окраинных районов в беде из-за того, что транспортное сообщение с этими районами неинтенсивное и дети после школьных уроков вынуждены часами ждать отправки домой или же самим родителям приходится среди рабочего дня изыскивать возможность, что доставить детей домой. Предложенный в прошлом году автобус для школ по интересам несколько смягчил ситуацию, но он не может больше вместить всех желающих и дети остаются за дверями автобуса.

Большая проблема

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