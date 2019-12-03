Плохое транспортное сообщение заботу о перевозке детей возлагает на родителей

ДОСТУПНО ДЛЯ

В Люганузеской волости площадью 600 квадратных километров жители окраинных районов в беде из-за того, что транспортное сообщение с этими районами неинтенсивное и дети после школьных уроков вынуждены часами ждать отправки домой или же самим родителям приходится среди рабочего дня изыскивать возможность, что доставить детей домой. Предложенный в прошлом году автобус для школ по интересам несколько смягчил ситуацию, но он не может больше вместить всех желающих и дети остаются за дверями автобуса.