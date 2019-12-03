Не оставишь завещание - рассоришь родственников

Нет ничего, что могло бы вызвать такие споры и ссоры между родственниками, как деньги и наследство.
По соседству с нами жила когда-то коллега мамы, одинокая женщина, которая, наконец, в возрасте между 40 и 50 годами нашла свое долгожданное счастье. Господин Счастье оказался одиноким мужчиной около 50-ти. "Молодые" прекрасно ладили меж собой и вскоре съехались.
Преисполненная счастья "молодуха" продала свою прежнюю квартиру и одновременно все свои ранние сбережения пустила в оборот. Квартира мужчины стала для молодой пары милым и уютным гнездышком. Евроремонт, новый интерьер, домашняя техника и новый автомобиль.
И родственники мужчины приняли молодуху в семью, с радостным воодушевлением заявляя, что вот, мол, наконец-то холостяк обрел свое семейное счастье. Сестры мужа льстили новой родственнице. Объятия-поцелуи при встрече, ну просто задушевные подруги!
Но идиллия длилась до той поры, пока несколько лет спустя не поразил мужчину то ли инсульт, то ли инфаркт, ставший для него роковым и уведший в мир иной. Вот после этого и началась вся эта смута.
Недавнюю задушевную подругу выставили на улицу в том, что было на ней. То, сколько ее денег вложено в квартиру и автомобиль, вдруг всех перестало интересовать. Все родственники мужа были готовы к дележу. Кому большая, кому меньшая доля полагается.
Таких историй можно рассказать много. Как юрист я неоднократно имел дело с такими ссорами и жалобами. Впрочем, читателям и самим известно много подобных случаев.
Завещание убережет родственников и близких людей от возможных грязных разборок.
Можно понять, что 50-летние едва ли особенно задумываются о своей смерти и завещание не составляют. А должны бы. Но еще поразительнее то, что и люди в возрасте 70-80 лет это игнорируют. После смерти спутник/спутница жизни, с кем прожил покойный десятки лет и даже построил совместно дом, попадает под волю так называемых законных наследников. То есть он/она остается и без наследства, и без действительно совместно нажитого имущества. Так как тут выплывают дальние родственники, страстно желающие заполучить имущество любимого дяди или тети.
Нет пользы и от устного раздела имущества. Видано-слыхано. Ты, любимый внучок, после моей смерти получишь это, а ты вот то. И уважьте мое желание и, Бога ради, не ссорьтесь между собой! Да, дедушка! Да, бабушка! Все подтверждают сказанное. Однако как только старый человек навеки закроет глаза, как родственники тут же сцепляются между собой, как налетевшая стая ворон.
Иногда думаю, может, у некоторых проживших жизнь людей действительно нет никаких негативных случаев в жизни или они представляли себя бессмертными? Причина, скорее всего, другая, психологическая - подсознательный страх перед смертью. Потому-то мысли о собственной смерти изгоняются, а принятие решения откладывается на далекое будущее.
На самом деле завещание можно составить и в достаточно молодом возрасте. Мне, кстати, не было и 30-ти, когда я с этим желанием направился к нотариусу. В советское время это не было делом обычным, так что госпожа нотариус на мгновение онемела. Но за десяток лет работы я уже кое-что накопил и приобрел. Да и сам я получил небольшое наследство.
Я был заинтересован в том, что если вдруг со мной что-то случится, то к моему имуществу будут причастны по крайней мере те, кто, по моему мнению, этого достоин. А случиться вдруг может многое. На самом деле мне приходилось еще несколько завещаний составлять, поскольку некоторые из тех, кому я завещал имущество, ушли в мир иной раньше меня.
Я думаю, что к каждому должно прийти в свое время желание зафиксировать свои намерения у нотариуса, ибо это не дорогая процедура. То, что сделано сегодня, завтра освободит от забот. К тому же завещание убережет родственников и близких людей от возможных грязных разборок.
Когда люди живут в так называемом свободном браке, что сейчас дело обычное, то вторая половина официального владельца имущества после его смерти может в действительности оказаться на улице. Если нет желания официально оформлять брак, то в этом случае поможет в нужное время подготовленное завещание. Желательно нотариально заверенное, так как составленное в домашних условиях завещание может иметь различные недостатки и толковаться по-разному.
Другая ситуация - это когда брак законный, а завещания нет. Имущество в этом случае делится на общее и личное имущество супругов. Личное - это то, что приобретено каждым еще до заключения брака, а также то, что в период супружеской жизни было получено как наследство, подарок или выигрыш в лотерее. Половина общего имущества, как известно, и так принадлежит оставшемуся супругу/супруге. Вторая половина и личное имущество умершего супруга подлежит разделу между законными наследниками.
Но если составлено завещание, то наследуют, согласно этому документу, так, как там сказано - кому и сколько, а кто остается без ничего.
Третья ситуация - это когда личное имущество одного из супругов или сожителей значительно увеличилось благодаря вкладу второго супруга. Например, за деньги второй половины произведена затратная реновация. В этом случае у второй половины есть право востребовать свои вложения обратно. Однако тут возникает вопрос - как? Многие ли хранят чеки и счета расходов на реновацию, договоры на ведение работ и платежные квитанции? Так что самый надежный способ избежать недоразумений - это грамотно оформленное и нотариально заверенное завещание.