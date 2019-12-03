Не оставишь завещание - рассоришь родственников

По соседству с нами жила когда-то коллега мамы, одинокая женщина, которая, наконец, в возрасте между 40 и 50 годами нашла свое долгожданное счастье. Господин Счастье оказался одиноким мужчиной около 50-ти. "Молодые" прекрасно ладили меж собой и вскоре съехались.

Преисполненная счастья "молодуха" продала свою прежнюю квартиру и одновременно все свои ранние сбережения пустила в оборот. Квартира мужчины стала для молодой пары милым и уютным гнездышком. Евроремонт, новый интерьер, домашняя техника и новый автомобиль.

И родственники мужчины приняли молодуху в семью, с радостным воодушевлением заявляя, что вот, мол, наконец-то холостяк обрел свое семейное счастье. Сестры мужа льстили новой родственнице. Объятия-поцелуи при встрече, ну просто задушевные подруги!

Но идиллия длилась до той поры, пока несколько лет спустя не поразил мужчину то ли инсульт, то ли инфаркт, ставший для него роковым и уведший в мир иной. Вот после этого и началась вся эта смута.

Недавнюю задушевную подругу выставили на улицу в том, что было на ней. То, сколько ее денег вложено в квартиру и автомобиль, вдруг всех перестало интересовать. Все родственники мужа были готовы к дележу. Кому большая, кому меньшая доля полагается.

Таких историй можно рассказать много. Как юрист я неоднократно имел дело с такими ссорами и жалобами. Впрочем, читателям и самим известно много подобных случаев.

Завещание убережет родственников и близких людей от возможных грязных разборок.

Можно понять, что 50-летние едва ли особенно задумываются о своей смерти и завещание не составляют. А должны бы. Но еще поразительнее то, что и люди в возрасте 70-80 лет это игнорируют. После смерти спутник/спутница жизни, с кем прожил покойный десятки лет и даже построил совместно дом, попадает под волю так называемых законных наследников. То есть он/она остается и без наследства, и без действительно совместно нажитого имущества. Так как тут выплывают дальние родственники, страстно желающие заполучить имущество любимого дяди или тети.

Нет пользы и от устного раздела имущества. Видано-слыхано. Ты, любимый внучок, после моей смерти получишь это, а ты вот то. И уважьте мое желание и, Бога ради, не ссорьтесь между собой! Да, дедушка! Да, бабушка! Все подтверждают сказанное. Однако как только старый человек навеки закроет глаза, как родственники тут же сцепляются между собой, как налетевшая стая ворон.

Иногда думаю, может, у некоторых проживших жизнь людей действительно нет никаких негативных случаев в жизни или они представляли себя бессмертными? Причина, скорее всего, другая, психологическая - подсознательный страх перед смертью. Потому-то мысли о собственной смерти изгоняются, а принятие решения откладывается на далекое будущее.