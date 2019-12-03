Вт, 3.12.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

"Загадочные" танцы собрали награды на суперфинале "Салюта талантов"

За танец "Девушки в его голове" старшие воспитанницы "Загадки" удостоены звания лауреата первой степени в конкурсе сильнейших.

ФОТО: Частный архив

Старшая группа акробатик-шоу "Загадка" из Кохтла-Ярвеского Дома творчества после большого успеха на международном фестивале-конкурсе "Салют талантов", проходившем летом в Сочи, вместе с главными наградами получила право выступить в конкурсе лауреатов, который на прошлой неделе состоялся в Санкт-Петербурге. Кохтлаярвесцы и здесь подтвердили уровень своих талантов, пополнив копилку наград золотом и серебром.

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- Такого сильного соперничества нам испытывать до сих пор не приходилось, - выдохнув усталость после волнительной поездки, констатируют руководители коллектива Марина Равлусевич и Наталья Абрамова. - В Северной столице России собрались 2,5 тысячи участников из разных стран и городов, конкурс проходил три дня в четырех залах, по десяти номинациям. "Загадку" представляли девять танцоров. 

Марина Равлусевич заметила, что в "Салюте талантов" "Загадка" участвует не первый раз, были и победы, и огорчения.

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