"Загадочные" танцы собрали награды на суперфинале "Салюта талантов"

Старшая группа акробатик-шоу "Загадка" из Кохтла-Ярвеского Дома творчества после большого успеха на международном фестивале-конкурсе "Салют талантов", проходившем летом в Сочи, вместе с главными наградами получила право выступить в конкурсе лауреатов, который на прошлой неделе состоялся в Санкт-Петербурге. Кохтлаярвесцы и здесь подтвердили уровень своих талантов, пополнив копилку наград золотом и серебром.
- Такого сильного соперничества нам испытывать до сих пор не приходилось, - выдохнув усталость после волнительной поездки, констатируют руководители коллектива Марина Равлусевич и Наталья Абрамова. - В Северной столице России собрались 2,5 тысячи участников из разных стран и городов, конкурс проходил три дня в четырех залах, по десяти номинациям. "Загадку" представляли девять танцоров.