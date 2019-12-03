"Загадочные" танцы собрали награды на суперфинале "Салюта талантов"

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Такого сильного соперничества нам испытывать до сих пор не приходилось, - выдохнув усталость после волнительной поездки, констатируют руководители коллектива Марина Равлусевич и Наталья Абрамова. - В Северной столице России собрались 2,5 тысячи участников из разных стран и городов, конкурс проходил три дня в четырех залах, по десяти номинациям. "Загадку" представляли девять танцоров.