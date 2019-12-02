Пн, 2.12.2019
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Кохтла-Ярве после многих лет одолел в хоккее Нарву

Хоккейные поединки между командами Кохтла-Ярве и Нарвы в последние годы заканчивались победой последних, но в эту субботу и Кохтла-Ярве одержал победу.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

"Эверест", команда из Кохтла-Ярве, после многих лет в первенстве Эстонии по хоккею в дополнительное время одолела своего ближайшего соперника из Нарвы и одновременно добилась первой победы в этом сезоне.

Игра в ледовом холле Кохтла-Ярве на глазах у почти 250 болельщиков была напряженной с самых первых мгновений. Не прошло и двух минут, как нарвитянин Никита Минин вывел свою команду вперед, но и "Эвересту" понадобилось тоже всего две минуты, когда после точного броска Егора Антоненко счет стал ничейным.

Далее борьба шла с переменным успехом, когда во второй трети игры нарвитяне атаковали больше, но результативнее были хоккеисты из Кохтла-Ярве: Оскар Левин и Егор Антоненко на радость местным болельщикам вывели команду вперед - 3:1. За минуту до второго перерыва Александр Сапрыкин отквитал одну шайбу, но за 16 секунд до окончания Антоненко сохранил разрыв в счете.

В последнем периоде команда из Нарвы двумя попаданиями довела счет до ничейного, но Родион Галимзянов вновь вывел команду Кохтла-Ярве вперед - 5:4. Один из опытнейших игроков Нарвы Кирилл Ильин за шесть минут до финального свистка сравнял счет и было назначено дополнительное время.

Прошло около четырех минут, когда команда Кохтла-Ярве заработала штрафной бросок. Буллит (один на один с вратарем) реализовал герой матча Антоненко из Петербурга, ставший сильнейшим в команде Кохтла-Ярве - на его счету в этой игре четыре заброшенных шайбы. 

Несмотря на поражение, "Нарва ПСК" после девяти туров с 13 очками лидер первенства. В активе у "Эвереста" три очка.

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