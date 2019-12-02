Кохтла-Ярве после многих лет одолел в хоккее Нарву

Игра в ледовом холле Кохтла-Ярве на глазах у почти 250 болельщиков была напряженной с самых первых мгновений. Не прошло и двух минут, как нарвитянин Никита Минин вывел свою команду вперед, но и "Эвересту" понадобилось тоже всего две минуты, когда после точного броска Егора Антоненко счет стал ничейным.

Далее борьба шла с переменным успехом, когда во второй трети игры нарвитяне атаковали больше, но результативнее были хоккеисты из Кохтла-Ярве: Оскар Левин и Егор Антоненко на радость местным болельщикам вывели команду вперед - 3:1. За минуту до второго перерыва Александр Сапрыкин отквитал одну шайбу, но за 16 секунд до окончания Антоненко сохранил разрыв в счете.

В последнем периоде команда из Нарвы двумя попаданиями довела счет до ничейного, но Родион Галимзянов вновь вывел команду Кохтла-Ярве вперед - 5:4. Один из опытнейших игроков Нарвы Кирилл Ильин за шесть минут до финального свистка сравнял счет и было назначено дополнительное время.

Прошло около четырех минут, когда команда Кохтла-Ярве заработала штрафной бросок. Буллит (один на один с вратарем) реализовал герой матча Антоненко из Петербурга, ставший сильнейшим в команде Кохтла-Ярве - на его счету в этой игре четыре заброшенных шайбы.