АЛУТАГУЗЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК: Какую оценку вы дадите первому году?

- За один год мы успели сделать довольно много. Важно уже то, что культурное наследие охраняется вместе с другими участвующими сторонами и что начал работу объединяющий все группы по интересам совет по сотрудничеству. Мы провели конференцию на тему национального парка, недавно здесь закончился первый семинар молодого природоохранника, приближается День языка...