АЛУТАГУЗЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК: Какую оценку вы дадите первому году?

Алутагузеский национальный парк наряду с болотным массивом Селисоо охватывает ландшафтные заповедники Мурака, Куртна, Смольница, Йыуга, Струуга, Мяэтагузе и Ийзаку, а также территорию в верхнем течении реки Нарва.
Ведущий специалист по защите природы Департамента окружающей среды Марет ВИЛЬДАК:
- За один год мы успели сделать довольно много. Важно уже то, что культурное наследие охраняется вместе с другими участвующими сторонами и что начал работу объединяющий все группы по интересам совет по сотрудничеству. Мы провели конференцию на тему национального парка, недавно здесь закончился первый семинар молодого природоохранника, приближается День языка...
У нас проходит исследование посещаемости национального парка. По его результатам можно будет посмотреть, какие дополнения требуются в инфраструктуре посещений, в каких местах бывают люди, какие маршруты и программы стоило бы предлагать. Обязательно надо будет привлечь предпринимателей в сфере туризма и всерьез подумать об обучении гидов.