Чт, 5.12.2019
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АЛУТАГУЗЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК: Какую оценку вы дадите первому году?

Марет Вильдак.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Алутагузеский национальный парк наряду с болотным массивом Селисоо охватывает ландшафтные заповедники Мурака, Куртна, Смольница, Йыуга, Струуга, Мяэтагузе и Ийзаку, а также территорию в верхнем течении реки Нарва.

Ведущий специалист по защите природы Департамента окружающей среды Марет ВИЛЬДАК: 

- За один год мы успели сделать довольно много. Важно уже то, что культурное наследие охраняется вместе с другими участвующими сторонами и что начал работу объединяющий все группы по интересам совет по сотрудничеству. Мы провели конференцию на тему национального парка, недавно здесь закончился первый семинар молодого природоохранника, приближается День языка... 

У нас проходит исследование посещаемости национального парка. По его результатам можно будет посмотреть, какие дополнения требуются в инфраструктуре посещений, в каких местах бывают люди, какие маршруты и программы стоило бы предлагать. Обязательно надо будет привлечь предпринимателей в сфере туризма и всерьез подумать об обучении гидов.

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