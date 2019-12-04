АЛУТАГУЗЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК: Что национальный парк дал волости и чего потребовал от волости?

- Ничего не потребовал. Ведь создание Алутагузеского национального парка оказалось не таким, как бывало раньше, просто под шапкой национального парка объединили все имевшиеся природные заповедники.

Я не сказал бы, что за один год появилось какое-то ощутимое влияние. Я предполагаю, скорее, что влияние будет долгосрочным, оно будет работать для наших посетителей как торговая марка: ведь когда выбираешь цели для путешествия, то начинаешь поиски в "Гугле", доходишь до национального парка и думаешь - может, стоит посетить? Ведь в каждый маленький природный заповедник не помчишься, а теперь интересующиеся природой гораздо легче находят нас. Парк мог бы стать магнитом для наших посетителей, оживить здешнее предпринимательство.

Каждая вещь, на которой имеется знак Алутагузе, добавляет что-то имиджу волости. Будь то алутагузеский сыр, Алутагузеская дружина или Алутагузеский национальный парк - каждая имеет свой позитивный образ.

Как донести информацию о национальном парке до людей?

Специалист по образованию в области окружающей среды Ийзакуского природного центра Анне-Ли ФЕРШЕЛЬ:

Анне-Ли Фершель. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

- Мы стараемся информировать людей, например, через волостную газету. В октябре в Иллука прошла двухдневная научная конференция, установлено три больших инфостенда, на странице kaitsealad.ee имеется отдельный блок об Алутагузеском национальном парке. В этом году выйдет инфотетрадь национального парка, а в январе будет готов рассказывающий о парке видеоклип. Мы ходатайствуем о пособии из проекта "Life", чтобы построить в уличной части своего центра открытые зоны посещений и обновить экспозицию. Недавно мы организовали первые курсы юного защитника природы - они проводятся во всех национальных парках: летом - по три-пять дней, весной и осенью - по два дня.

Что касается местной общины, то я уверена, что некоторые предприниматели уже подумали о национальном парке как об одной из возможностей маркетинга. Я верю также, что национальный парк повысит самосознание местных людей - здесь не такой уж заброшенный край, тут есть нечто особенное. Связанные с природой и маркетингом темы оказались из-за национального парка в сфере более активного - причем позитивного - внимания.