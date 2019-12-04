Готовящийся к юбилею Нарвский энергозабег надеется собрать пять тысяч участников

Главный организатор забега Мати Лиллиаллик сказал "Северному побережью", что они поставили перед собой задачу добиться участия в юбилейном забеге 5000 человек. "Мы в некоторые годы приближались к этой черте, но по разным причинам немного не дотягивали. Например, в этом году 700 зарегистрировавшихся в последний момент отказались выходить на старт из-за чрезвычайной жары - более 30 градусов", - сказал он, отметив, что большинство из них воспользовались возможностью перерегистрироваться на забег следующего года.

В программу Нарвского энергозабега традиционно войдут полумарафон на 21,2 км, а также забег и скандинавская ходьба на 6 км. В полумарафоне в Нарве десятый год подряд будут определяться также чемпионы Эстонии.

По словам Мати Лиллиаллика, трассы забега 2020 года пройдут большей частью там же, где и в последние годы. Участники побегут, например, по променаду и территории исторической Кренгольмской мануфактуры. "Поскольку в Нарве каждый год появляются новые велодороги и значительно дополнились также трассы здоровья в Эккекюла, то мы используем при планировании трассы и их", - сказал он.

По случаю юбилейного забега Лиллиаллик обещает еще больше пунктов поддержки возле трассы, уникальную юбилейную медаль и более богатую, чем прежде, концертную программу после завершения соревнования, в которой кроме главного исполнителя Анне Вески выступят и другие артисты.

- Я доволен, что благодаря энергозабегу тысячи человек из остальной Эстонии находили повод приехать в приграничный город и часть из них делают это каждый год. Но еще больше радует, что среди участников выросло число идавирусцев, что свидетельствует о росте популярности увлечения движением среди здешних людей, - сказал он.