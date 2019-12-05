Пожар в подсобном здании церкви

Сгорел деревянный дом

3 декабря в 5.34 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на Лепа теэ в Кивиыли. Когда спасатели прибыли на место, одноэтажный дом был охвачен открытым огнем. Пожар ликвидировали в 6.59. В происшествии никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Загорелась стена за камином

2 декабря в 12.59 центр тревоги получил сообщение о пожаре в частном доме по улице Сепа в Тойлаской волости. Прибывшие на место спасатели обнаружили очаг возгорания в стене за камином. Спасатели вскрыли конструкции и ликвидировали опасность. Никто не пострадал. Более точные обстоятельства и причины случившегося определит дальнейшее производство.