Пожар в подсобном здании церкви

29 ноября в 04.13 сообщили о пожаре на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу, где загорелось одноэтажное деревянное подсобное здание православной церкви. Работы по тушению закончили в 5.10. Люди не пострадали. Причина пожара выясняется.
Сгорел деревянный дом
3 декабря в 5.34 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на Лепа теэ в Кивиыли. Когда спасатели прибыли на место, одноэтажный дом был охвачен открытым огнем. Пожар ликвидировали в 6.59. В происшествии никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
Загорелась стена за камином
2 декабря в 12.59 центр тревоги получил сообщение о пожаре в частном доме по улице Сепа в Тойлаской волости. Прибывшие на место спасатели обнаружили очаг возгорания в стене за камином. Спасатели вскрыли конструкции и ликвидировали опасность. Никто не пострадал. Более точные обстоятельства и причины случившегося определит дальнейшее производство.