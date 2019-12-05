Жертвоприношение новому нарвскому стадиону - под топор пойдет пришкольный сад

Нарвская Кренгольмская гимназия - единственная оставшаяся в Кренгольмском районе Нарвы общеобразовательная школа, и ее пришкольный стадион давно не выдерживает никакой критики, он превратился фактически в пустырь.

Деньги на проектирование и собственно реконструкцию пришкольного стадиона заложены в нарвском горбюджете 2019 года - 710 тысяч евро, но пока выполнена только бумажная часть работ. В еще только обсуждаемом проекте нарвского бюджета на 2020 год предусмотрено уже 1723430 евро, включая переходящие с уходящего года оставшиеся 671720 евро.

Согласно проекту, нынешний так называемый стадион Кренгольмской гимназии превратится в сравнительно большой спортцентр, получив следующее: футбольное поле с искусственной травой, беговые дорожки и другие легкоатлетические зоны, баскетбольно-волейбольную площадку, сектор для толкания ядра, площадку для настольного тенниса и тренажеров. Строители построят дренаж, ливневую канализацию, освещение, ограждения, сделают общее благоустройство.

В первых числах сентября Нарвский департамент городского хозяйства объявил тендер на проведение реконструкции стадиона Кренгольмской гимназии и окружающей его территории. Срок истек 7 октября, и к тому дню поступило пять ценовых предложений. Однако за минувшие почти два месяца департамент так и не объявил победителя, не говоря уж о заключении с ним контракта.

Тем не менее, согласно тендерной документации, работы должны быть завершены к следующему учебному году, то есть до конца августа 2020-го.

В Нарвском департаменте горхозяйства объяснили задержку с подведением итогов тендера тем, что поступившие ценовые предложения оказались дороже, чем предполагалось. "Недостающую сумму решено попросить в бюджете следующего года", - объяснила "Северному побережью" чиновница Татьяна Леннук.

- Если депутаты горсобрания эту сумму нам дадут в полном объеме, тогда мы заключим договор и будем реализовывать этот проект. Но варианты могут быть разные, и проект может быть разделен на этапы, если, предположим, депутаты скажут, что таких средств нет. Хотя, конечно, такой хороший проект хотелось бы реализовать сразу целиком, - сказала Леннук.

Фрагмент плана реконструкции стадиона Кренгольмской гимназии и окружающей территории. ФОТО: Нарвский департамент городского хозяйства

С реализацией описанного проекта Нарва получит современный стадионный комплекс, какого ей не хватает. В третьем по величине городе Эстонии до сих пор отсутствуют, к примеру, стандартные беговые дорожки и прочие условия для легкоатлетических тренировок под открытым небом.

"Северное побережье" поинтересовалось у директора Кренгольмской гимназии и по совместительству председателя Нарвского горсобрания Ирины Янович: будет ли доступным для остальных горожан новый стадион, обходящийся налогоплательщикам под два миллиона евро?

- В первую очередь это стадион для уроков физкультуры, - отвечает Янович. - Причем это уроки физкультуры в школе плюс в детских садах рядом, которые тоже будут его использовать. Также это стадион для проведения мероприятий - как городских, так и школы и детских садиков. Потом стадион обязательно будет сдаваться клубам для занятий. Стадион также будет открыт для горожан до определенного времени: мы это еще не спланировали точно, но возможно, что часов до девяти-десяти вечера, а потом - закрываться. Делать стадион полностью открытым не целесообразно, потому что, я думаю, будут присутствовать моменты вандализма, - считает Янович.

Судьба старого пришкольного сада Кренгольмской гимназии - еще один аспект стадионного проекта. Сад основывался ориентировочно в 1955 году, когда прежняя семилетняя школа была реформирована в десятилетку. Спустя более шестидесяти лет администрация Кренгольмской гимназии, желая получить новый стадионный комплекс, решила расширить строительство на территорию старого сада.

Ирина Янович рассказала, что деревья когда-то хотели заменить, "потому что все яблони, которые находятся в саду, больные". Однако, по словам директора, на эти работы не нашлось внешней поддержки.