Увольнение директора школы вызвало слезы у собравшихся на пикет детей

Сегодня утром перед Люганузеским волостным управлением собрались пара сотен ребят, родители детей и активисты, два часа скандировавшие требования, чтобы волостной старейшина Виктор Рауам выступил перед народом, а директор школы осталась в должности.

- Все лучше, чем сидеть на уроках, - такими были первые слова старейшины перед пришедшими поддержать директора людьми, а затем он сообщил, что волостное управление решило освободить директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу от должности.

На недовольство и высказывания поддерживавших школьного руководителя, мол, зачем наезжают на хорошую школу, Рауам ответил, что хорошая школа никуда не денется. Волостное управление назначит исполняющего обязанности директора и приступит к поиску нового руководителя.

Причиной увольнения Уусталу стала предполагаемая организация политической агитации в школе. В качестве ее конкретного примера старейшина привел состоявшееся 13 ноября в школе собрание клуба молодых реформистов, и хотя организаторы мероприятия утверждали противоположное, волостной старейшина сказал, что речь шла об учреждении и выборах президента клуба молодых реформистов. Кроме того, он упомянул историю шестилетней давности, когда директор раздавала предвыборную рекламу. "Что-то происходило и в 2017 году", - добавил он, не указав точно, о чем речь.

Рауам признался, что имеются и другие причины увольнения Уусталу. "Просто вещи эскалировались и настала пора это прекратить. Я - руководитель, принимающий решения, и это решение сейчас такое", - сказал он.

Рауам упрекнул Уусталу также в отсутствии лояльности. Уусталу вместе с остальной фракцией Партии реформ входит в оппозицию Люганузеского волостного собрания.

Учитель Кивиылиской 1-й средней школы Марилийс Рандмер сказала, что поскольку школа, в том числе и дети, в замешательстве из-за произошедшего и работа школы парализована, то желающие могут после обеда уйти из школы домой. "Тем, кто решит остаться, учителя объяснят, что случилось", - сказала она.