Британско-итальянские журналисты Эрика Меларго и Марко Бьяджоли с телеканала "Travelxp", снимая цикл передач об увлекательных уголках Эстонии, пришли в восторг как от Старого города Таллинна, так и от нарвской экзотики - как они сами говорят, "там ощущается присутствие России".