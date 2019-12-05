5 декабря 2019, 15:50
ЧИТАТЬ
Невероятные приключения итальянцев в Ида-Вирумаа
СТАТЬЮ
Британско-итальянские журналисты Эрика Меларго и Марко Бьяджоли с телеканала "Travelxp", снимая цикл передач об увлекательных уголках Эстонии, пришли в восторг как от Старого города Таллинна, так и от нарвской экзотики - как они сами говорят, "там ощущается присутствие России".
"Северное побережье" встретилось с молодой парой Эрикой Меларго и Марко Бьяджоли, а также входящими в их команду поддержки индийцами в Эстонском шахтном музее в Кохтла-Нымме.