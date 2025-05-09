В Эстонии планируют отменить алкогольный регистр

В четверг правительство поддержало предложение предпринимателей об отмене введенного в 1994 году реестра алкогольной продукции, который в то время гарантировал, что на рынок будет поступать только алкоголь, качество которого проверено лабораторными методами.
На сегодняшний день информацией из алкогольного регистра пользуется только Налогово-таможенный департамент, который, изменив свою работу, может также получать информацию из регистра другими способами.
Помимо отмены реестра, правительство рассматривает вопрос о том, как в будущем могут проводиться проверки на соответствие требованиям по содержанию алкоголя. В настоящее время производитель, импортер или дистрибьютор алкоголя должен подать заявку на регистрацию каждого продукта. Для выхода на рынок необходимо оплатить государственную пошлину, подать заявление в электронном или бумажном виде вместе с отчетом о лабораторных испытаниях, образцами этикеток и таможенной декларацией.
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Хендрика Йоханнеса Терраса, это решение является четким сигналом правительства о поддержке предпринимательства. "Отмена реестра производителей алкоголя - это конкретная мера, которая напрямую исходит из потребностей предпринимателей, значительно сокращает бюрократию и расширяет будущие перспективы компаний", - сказал Террас.
Отменив реестр алкогольной продукции, предприниматели смогут быстрее и с меньшими затратами выводить на рынок новую продукцию. Один лабораторный анализ стоит 200-500 евро и проводится двумя учреждениями в Эстонии. Если предположить, что максимальная цена составит 500 евро, общая стоимость лабораторных исследований в 2023 году может составить до 5,1 млн евро.
В 2023 году в реестр алкогольной продукции внесено 10 190 наименований продукции, продлен срок действия 3061 записи в реестре, заявки на внесение в реестр подали 330 предпринимателей.