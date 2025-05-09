В Эстонии планируют отменить алкогольный регистр

На сегодняшний день информацией из алкогольного регистра пользуется только Налогово-таможенный департамент, который, изменив свою работу, может также получать информацию из регистра другими способами.​

Помимо отмены реестра, правительство рассматривает вопрос о том, как в будущем могут проводиться проверки на соответствие требованиям по содержанию алкоголя. В настоящее время производитель, импортер или дистрибьютор алкоголя должен подать заявку на регистрацию каждого продукта. Для выхода на рынок необходимо оплатить государственную пошлину, подать заявление в электронном или бумажном виде вместе с отчетом о лабораторных испытаниях, образцами этикеток и таможенной декларацией.

По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Хендрика Йоханнеса Терраса, это решение является четким сигналом правительства о поддержке предпринимательства. "Отмена реестра производителей алкоголя - это конкретная мера, которая напрямую исходит из потребностей предпринимателей, значительно сокращает бюрократию и расширяет будущие перспективы компаний", - сказал Террас.

Отменив реестр алкогольной продукции, предприниматели смогут быстрее и с меньшими затратами выводить на рынок новую продукцию. Один лабораторный анализ стоит 200-500 евро и проводится двумя учреждениями в Эстонии. Если предположить, что максимальная цена составит 500 евро, общая стоимость лабораторных исследований в 2023 году может составить до 5,1 млн евро.