ОДИН ВОПРОС: Отреагировали ли самоуправления на призыв поддержать установку фигуры президента Пятса?

- Из самоуправлений пока позитивно отреагировал Нарва-Йыэсуу, уже перечисливший также 1000 евро. Знаю, что в Йыхви этот вопрос прошел через комиссии волостного собрания и обратная связь была позитивной, но решения еще нет. Не позднее следующей недели сделаем запросы остальным самоуправлениям, чтобы узнать точку зрения тех, кто еще не отреагировал.