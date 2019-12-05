ОДИН ВОПРОС: Отреагировали ли самоуправления на призыв поддержать установку фигуры президента Пятса?

Тойлаская волость сделала всем самоуправлениям Ида-Вирумаа предложение поддержать установку скульптуры первого президента Эстонской Республики Константина Пятса в Тойла в Оруском парке. У Йыхви просили 2000 евро, у других самоуправлений - 1000 евро. Созданную Айваром Симсоном скульптуру хотят открыть в годовщину Эстонской Республики 24 февраля; она стоит 45000 евро.
Тойлаский волостной старейшина ЭВЕ ЭАСТ:
- Из самоуправлений пока позитивно отреагировал Нарва-Йыэсуу, уже перечисливший также 1000 евро. Знаю, что в Йыхви этот вопрос прошел через комиссии волостного собрания и обратная связь была позитивной, но решения еще нет. Не позднее следующей недели сделаем запросы остальным самоуправлениям, чтобы узнать точку зрения тех, кто еще не отреагировал.
У нас договоры заключены так, что мы можем заплатить за скульптуру по частям. Поступали также пожертвования от частных лиц и маленьких организаций.