Зимние ярмарки в месяц Рождества

В субботу, 7 декабря с 10.00 до 15.00 гостей встречают в стенах Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Нарве по адресу: улица Креэнхольми, 45. Мероприятие проводится при поддержке Нарвской городской управы, будут представлены торговцы и ремесленники из Эстонии, Латвии, Литвы и России.

В этот день можно также узнать подробнее о возможностях обучения в профцентре, учащиеся разных специальностей организуют рабочие комнаты и проведут мастер-классы под руководством преподавателей. Состоится рождественская благотворительная лотерея, собранные средства от которой будут переданы в фонд приюта для бездомных животных НКО "Narva Kassituba". Будет работать учебный ресторан "Manufaktuur", где предложат блюда рождественского меню и многое другое.

Вируская рождественская ярмарка

Ровно через неделю, 14 декабря с 10.00 до 15.00 ярмарочные ряды развернутся в Йыхви на Кутсе, 13. Торговцы и мастера рукоделия из Эстонии и Латвии предложат разнообразный товар - от сладостей и мясной продукции до сувениров.

Вируская рождественская ярмарка - это не только прекрасная возможность приобрести подарки к Рождеству, но и весело провести время всей семьей.

В этот день также можно поучаствовать в разных мастер-классах. Вместе с пекарями и поварами гости смогут украсить пипаркооки, а учебный ресторан "La Fourmi" приготовит вкусные рождественские блюда. В рабочей комнате строителей есть возможность помастерить, будущие сварщики ждут заинтересованных заняться изделиями из металла, IT-энтузиастов приветствуют фотолаборатория, а у парикмахеров можно соорудить прическу и сделать праздничный макияж. В мастерской "Папа Карло", конечно же, откроют секреты деревообработки. "Лаборатория чудес" - загадочное место, в котором всегда есть чему удивиться.