ВРЕМЯ: Жители Тырвала - в "тюрьме"

Река Нарва покрылась тоненьким льдом, по которому человек не пройдет, а уж на лодке и подавно не переправишься. Когда лед окрепнет, жители смогут вырваться из "заключения". В промежутке лед становился толще, но последняя оттепель оставила в нем дыры и теперь переход через реку стал совсем невозможен. Уже несколько дней жители Тырвала не получают ни писем, ни газет, поскольку почтовый хутор находится на том берегу реки, куда нет доступа. ("Põhja Kodu", 1 декабря 1939 г.)

"Кренгольм" закроет предпоследнюю фабрику

У "Кренгольма" - новое сокращение штата: еще минус 52 работника, а вскоре предстоит закрытие предпоследней фабрики.

На предприятии АО "Kreenholmi Valduse" стал известен список 52-х сокращаемых. Почти все вновь увольняемые - рядовые работники отделочной фабрики.

Названные на днях 52 человека будут постепенно сокращены с отделочной фабрики, но одновременно с этим к 18 декабря завершится предыдущее сокращение - со швейной. Последняя сейчас дорабатывает заказы и тоже окажется ликвидирована. Взамен швейный цех откроется на отделочной фабрике, которой суждено остаться единственным производственным подразделением "Кренгольма".

Последние крупные сокращения на "Кренгольме" пришлись на осень-лето 2008 года. Тогда были остановлены и закрыты прядильная и ткацкая фабрики - остались отделочная и швейная, суровьё для которых стали закупать в Азии. Кренгольмский штат уменьшился с 2,5 до 1,1 тысячи человек. Затем, в августе и осенью 2009 года расстались еще примерно с 300 работниками. На данный момент на "Кренгольме" в штате 777 человек, считая находящихся в отпусках по уходу за детьми.