Галерею "Белый зал" Кохтла-Ярвеского Музея сланца заняли картины молодой художницы из Нарвы Марии Самбуко, которая впервые показывает жителям сланцевого города свои творения и сразу же покорила масштабами, потому что ее конек - монументальная роспись архитектурных сооружений.

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Выставка получилась, можно сказать, спонтанно: 11 ноября у Марии был день рождения, и ее свекровь, известная нарвская художница Татьяна Сонина сделала ей необычный подарок - предложила организовать выставку в одной из самых престижных в регионе галерей - в Белом зале Музея сланца. Собрали работы, созданные за десять лет, оказалось, накопилось столько, что хватило на всю галерею и даже на "второй этаж", который занимают здесь нечасто.