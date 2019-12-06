Нарвские электростанции сохраняются в памяти и на фотографиях

В Eesti Energia напомнили, что первый энергоблок Балтийской электростанции был запущен в 1959 году, а через 10 лет в 1969 году был введен в эксплуатацию первый энергоблок Эстонской электростанции.

"Электростанции с самого начала были флагманом энергетики, они долгое время проработали в стабильном режиме, используя в качестве сырья только сланец. К настоящему времени ситуация сильно изменилась: для производства электроэнергии эти электростанции используют дешевые древесные отходы, а также сланцевый газ, который образуется при производстве масла. В обновление электростанций и сокращение воздействия производства на окружающую среду были сделаны крупные инвестиции, чтобы и в дальнейшем электростанции продолжали приносить в дома жителей Эстонии тепло и свет. Мы мчимся в будущее, полное новых вызовов. Но мы помним прошлое, забирая из него с собой лучшие знания", - сказал председатель правления Enefit Energiatootmine Март Проос по случаю открытия выставки народной фотографии.

Проос добавил, что проведенный фотоконкурс - это низкий поклон электростанциям за проделанную работу. "На конкурс было прислано 296 фотографий. Огромное спасибо всем, кто представил свои работы!"

На конкурс принимались фотографии в трех категориях: "электростанции как неотъемлемая часть Нарвы", "за энергией стоит человек" и "такая разная энергия".

В первой названной категории победила фотография под названием "Вид на Эстонскую электростанцию со сланцевого склада Нарвского карьера", сделанная Сергеем Перовым в 2014 году.

Победителем во второй категории стало веселое фото "Рабочие Балтийской электростанции в 1966 году". Фотографию прислал Андрей Кочкарев.

"Такую разную энергию" запечатлела Марта Малинина, чья фотография "Осень" победила в названной категории.

Кроме этого, награды получили Татьяна Бохан, Игорь Иглин, Герли Тооминг, Владимир Чуев, Владимир Ларюшин, Виктор Ватиска, Евгений Ковалев, Ирина Кивимяэ и фотостудия Positiiv.

Фотовыставка, состоящая из 46 работ, будет открыта в Нарвском колледже Тартуского университета до конца декабря. Вход бесплатный.