После встречи в горуправе Кохтла-Ярве глава Великого Новгорода Сергей Бусурин посетил свалку

В этом году исполняется 15 лет с момента подписания договора о сотрудничестве городов, во главе Великого Новгорода Сергей Бусурин ровно год и его нынешний визит в город-побратим первый.

- Хотел воочию познакомиться с Кохтла-Ярве и показать, что у обоих городов есть традиции и преемственность, это значит, что и со сменой власти сотрудничество продолжается. Надеюсь, что связи будут крепчать, - сказал он. - Можно приводить много примеров успешных совместных проектов в области культуры и искусства, на днях к нам приезжали ваши учителя знакомиться с инновационной школой... Хочется, чтобы появлялись также бизнес-отношения. Знаю, что в Кохтла-Ярве есть инвестиционные площадки, где создана вся инфраструктура для организации деятельности предприятий. В Великом Новгороде они также стали появляться, и надеюсь, что деловые контакты тоже будут, а у предпринимателей возникнет взаимный интерес.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко добавила, что активно сотрудничают медики двух городов.

- Новгородцы могут помочь решить проблему подготовки логопедов, - подчеркнула она. - Этих специалистов очень не хватает, вопросы сейчас решаются на уровне Министерства образования.

Сергей Бусурин считает, что их большому городу есть чему поучиться у маленького Кохтла-Ярве. Например, в области переработки отходов, поэтому сразу после общения с коллегами он поехал на свалку.

- У нас только начинается сортировка отходов, ручным способом обрабатывается не более пяти-семи процентов, - заметил Бусурин. - Эстоноземельцы продвинулись дальше, поэтому интересно посмотреть, как здесь устроен процесс. Также мы посетим водное предприятие "Järve Biopuhastus". Наши города разные, но есть много общих проблем, и мы охотно готовы делиться друг с другом опытом их решения.