Старейшина Люганузеской волости: увольнение директора школы - единственно правильный шаг

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Пришедшая в четверг утром новость об освобождении от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу вызвала большую волну недовольства. Кроме демонстрации в ее поддержку перед волостным управлением, которую как волостной старейшина Виктор Рауам, так и председатель волостного собрания Дмитрий Дмитриев назвали низменным вовлечением детей в политику, свою поддержку школьному руководителю выразили родители учеников, собравшиеся тем же вечером в кивиылиской школе, а также учителя, по меньшей мере десять из которых подтвердили свой уход вместе с директором, и более 1000 человек, подписавшие петицию с требованием отменить решение об увольнении директора.