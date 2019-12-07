Сб, 7.12.2019
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Таммикуская основная школа ждет современный стадион

Сейчас территория Таммикуской основной школы выглядит довольно пустой, но хочется верить, что преображение не за горами.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Скоро в Таммикуской основной школе выставят на публичное обсуждение эскиз детальной планировки для будущего преображения территории - в ближайшем будущем здесь планируется построить полноценный спортивный стадион с искусственным покрытием, спортивные сооружения, трибуны и игровые элементы для детей.

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Эскиз детальной планировки завершен, по заказу Кохтла-Ярвеского горуправления его выполнило ТОО "Hendrikson & Ko". По словам главного архитектора Кохтла-Ярве Риты Буренковой, работа по составлению детальной планировки территории Таммикуской основной школы (Пуру теэ, 38) и зеленой зоны за гаражами (Пуру теэ, 41а) была начата по предложению горожан и в рамках проекта развития Кохтла-Ярве. Все, что сейчас существует на этом месте - беговая дорожка, площадка для спортивных игр и прочие элементы для занятий спортом, мягко говоря, непрезентабельно, так как существует с момента строительства школы, почти тридцать лет, и давно требует обновления. 

- Территорию, которая немножко увеличится за счет небольшой перепланировки границ улицы, планируется приспособить для занятий спортом, причем не только школьников, но и чтобы могли пользоваться жильцы окрестных домов. Здесь планируется построить новый полноценный спортивный стадион с искусственным покрытием, разместить разнообразную тренажерную зону, установить игровые элементы для детей.

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