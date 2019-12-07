Таммикуская основная школа ждет современный стадион

ДОСТУПНО ДЛЯ

Эскиз детальной планировки завершен, по заказу Кохтла-Ярвеского горуправления его выполнило ТОО "Hendrikson & Ko". По словам главного архитектора Кохтла-Ярве Риты Буренковой, работа по составлению детальной планировки территории Таммикуской основной школы (Пуру теэ, 38) и зеленой зоны за гаражами (Пуру теэ, 41а) была начата по предложению горожан и в рамках проекта развития Кохтла-Ярве. Все, что сейчас существует на этом месте - беговая дорожка, площадка для спортивных игр и прочие элементы для занятий спортом, мягко говоря, непрезентабельно, так как существует с момента строительства школы, почти тридцать лет, и давно требует обновления.