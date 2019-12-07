Задушевные истории жителей Ида-Вирумаа о флаге стали книгой

История Алли Пертель

В 1988 году с августа по октябрь я была в международном пионерском лагере "Артек". Моя история о сине-черно-белом флаге именно оттуда, с Украины, с полуострова Крым.

11 сентября 1988 года в Эстонии прошел концерт "Песни Эстонии", где первый раз открыто прозвучало, что Эстония должна восстановить республику. Эта информация через СМИ дошла и до Крыма. В нашем Кипарисовом лагере (один из двенадцати лагерей комплекса "Артек") в тот момент находилось четыре эстоноземельца. Мы были так воодушевлены этим известием, что тут же смастерили из бумаги сине-черно-белые нагрудные знаки, 10х5 см, раскрашенные цветными карандашами. И попросили у вожатых на утреннем построении не выходить с флагом ЭССР. Вожатые были людьми молодыми и они поддержали нашу инициативу, и на два-три дня этот флаг не поднимали. Вспоминая прошлое, с ужасом думаешь о том, что если бы это увидел начальник лагеря, то наших вожатых отправили бы в тюрьму.

Свою поддержку Эстонии мы смогли показать только так. Все в отряде у нас спрашивали, что происходит в нашей стране, и мы с гордостью отвечали, что Эстония вскоре станет свободной. Удивительно, но все - русские, армяне, грузины, ингуши, чеченцы, украинцы - нас поддерживали и вместе с нами испытывали радость. Все желали нам успеха и поддерживали наши устремления к свободе.

Да, мы были детьми (мне было 12 лет), но нам удалось разъяснить, почему это необходимо, почему мы добиваемся свободы, откуда пришли и что означают цвета нашего флага. До восстановления государственности Эстонской Республики оставалось еще какое-то время, но мы, дети, уже знали, что этот день однажды наступит. Мой первый эстонский флаг был маленьким и бумажным, но огромной значимости.