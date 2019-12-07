Задушевные истории жителей Ида-Вирумаа о флаге стали книгой

В День гражданина увидел свет сборник "Истории нашего флага", в котором своими воспоминаниями об истории флага Эстонии поделились жители Ида-Вирумаа разных возрастов. Школьнице Ольге Калашниковой сине-черно-белый флаг запал в душу на певческом празднике, у хозяйки семейства Алли Пертель первый эстонский флаг был маленьким и бумажным, но огромной значимости.
Конкурс "Моя история флага" был объявлен в День флага Эстонии, 4 июня, который Вирумааское общество эстонского образования отметило собранием с речами в Нарвской гимназии. "Эти истории были написаны к 135-й годовщине нашего триколора, и теперь рассказы людей из Ида-Вирумаа стали книгой", - с радостью говорит Кайре Вийль, член правления общества, заведующая языковым центром Вирумааского колледжа.
Символ любви
Открывается книга историей, которую поведала ученица Нарвского языкового лицея Ольга Калашникова (10).
"Все началось тогда, когда я первый раз побывала на нашем празднике песни и танца. Помню так, как будто это было вчера. Погода была дождливая, ужасная, как и мое настроение. Я не понимала, что я тут делаю. Я ведь даже не эстонка. Наш руководитель хора сказал, что погода нам помешать не может, что праздничный настрой всегда хорошо чувствуется. Я в это не поверила. "Почему у меня должно быть хорошее настроение? - подумала я. - Я просто хочу домой и согреться".
На репетиции погода была действительно ужасная. Некоторые дети были даже в шапках и перчатках. Во время праздника стало чуть теплее, дождь прекратился, но по-прежнему было немного прохладно. И тут я поняла (даже на репетиции), что дети, которые поют, не обращают внимания на плохую погоду. Они просто наслаждаются тем, что они вместе, и радостно приветствовали дирижеров, которые вместе с ними так здорово проводили время. Как на репетиции, так и на празднике было так много флагов. Эти флаги были чем-то намного более важным, чем просто сине-черно-белые полотна, они символизировали любовь к государству. Именно в этот момент я узнала, что в нашем государстве так много любящих сердец. Песня "Эстонская земля и эстонское сердце" хорошо это показала. Некоторые дети плакали, а некоторые просто стояли и обнимали друг друга. Когда наше выступление закончилось, я захотела посмотреть и другие выступления. Вся сцена была заполнена флагами. Флаги очень многое значат в жизни эстонцев, а теперь и в моей жизни. Флаг - знак в жизни каждого человека, о котором нельзя забывать".
В "послесловии" книги Крисмар Розин, молодой учитель Дома эстонского языка в Нарве, изложил свои мысли в стихотворении, которое родилось за пять минут и по очень прозаической причине. "Должен был выступить на прошедшем в Нарве собрании как представитель Дома эстонского языка, а поскольку я в выступлениях не очень силен, то был вынужден что-то написать. Это к тому, что я не какой-то сумасшедший патриот, который идет куда-то размахивать флагом, а что для меня флаг имеет значение. А так как он смотрит на происходящее сверху вниз, то я чувствую, что люди немного пали".
Розин сожалеет о том, что когда-то у эстонцев была единая цель - стать свободными, а теперь, будучи свободными, общей цели не имеют. "Теперь значимо то, что у тебя "Лексус" покруче или можешь досадить соседу. Мы так зависимы от социальных сетей и отношения такие поверхностные, что, взглянув с высоты, становится дурно. Я и сам не идеальный человек, творю те же самые вещи и так же зависим от социальных сетей, с общением есть трудности", - рассказывает Розин, уроженец Пярну, который третий год работает учителем в Ида-Вирумаа.
История Алли Пертель
В 1988 году с августа по октябрь я была в международном пионерском лагере "Артек". Моя история о сине-черно-белом флаге именно оттуда, с Украины, с полуострова Крым.
11 сентября 1988 года в Эстонии прошел концерт "Песни Эстонии", где первый раз открыто прозвучало, что Эстония должна восстановить республику. Эта информация через СМИ дошла и до Крыма. В нашем Кипарисовом лагере (один из двенадцати лагерей комплекса "Артек") в тот момент находилось четыре эстоноземельца. Мы были так воодушевлены этим известием, что тут же смастерили из бумаги сине-черно-белые нагрудные знаки, 10х5 см, раскрашенные цветными карандашами. И попросили у вожатых на утреннем построении не выходить с флагом ЭССР. Вожатые были людьми молодыми и они поддержали нашу инициативу, и на два-три дня этот флаг не поднимали. Вспоминая прошлое, с ужасом думаешь о том, что если бы это увидел начальник лагеря, то наших вожатых отправили бы в тюрьму.
Свою поддержку Эстонии мы смогли показать только так. Все в отряде у нас спрашивали, что происходит в нашей стране, и мы с гордостью отвечали, что Эстония вскоре станет свободной. Удивительно, но все - русские, армяне, грузины, ингуши, чеченцы, украинцы - нас поддерживали и вместе с нами испытывали радость. Все желали нам успеха и поддерживали наши устремления к свободе.
Да, мы были детьми (мне было 12 лет), но нам удалось разъяснить, почему это необходимо, почему мы добиваемся свободы, откуда пришли и что означают цвета нашего флага. До восстановления государственности Эстонской Республики оставалось еще какое-то время, но мы, дети, уже знали, что этот день однажды наступит. Мой первый эстонский флаг был маленьким и бумажным, но огромной значимости.
Чувства не тускнеют
Своими воспоминаниями об истории флага Эстонии поделилась и автор идеи проведения конкурса, член Вирумааского общества эстонского образования, директор по учебной части Вирумааского колледжа Ану Пийримаа. "Накануне празднований, посвященных Дню флага, я задумалась о том, что мы - поколение, которое родилось и выросло в то время, когда был красный флаг с морскими волнами, и в этом смысле мы счастливы тем, что увидели возвращение сине-черно-белого флага. И те эмоции, которые этому сопутствовали, навсегда остались в моей памяти и душе. Я этими воспоминаниями поделилась, и потому эти чувства не тускнеют. Подумала, а может быть, и другие люди захотят поведать о своих чувствах".
Пийримаа испытывает чувство благодарности к тем, кто откликнулся на призыв, и она на презентации сборника объявила о новом конкурсе по написанию воспоминаний. "Поскольку я еще и преподаватель эстонского языка, то следующая тема пришла на уроке эстонского языка, когда мы использовали словосочетание "тоска по дому" и один учащийся спросил, а что это такое. Как это объяснить людям, которые никогда подобного не испытывали? Так и возникла мысль создать книгу, издать своего рода учебник, объясняющий это словосочетание".
Новый сборник планируется издать к годовщине республики, а до этого с историями о флаге можно ознакомиться в "Фейсбуке" на странице Вирумааского общества эстонского образования.
История Аннели Ламп
4 июня исполняется 134 года со дня рождения моей бабушки (по линии мамы) Алиде. 4 июня эстонскому флагу исполняется 135 лет. Бабушка Алиде была музыкальна и красива, она должна была стать актрисой в Нарве, а стала бобылкой в Тартумаа. Правителями судьбы были две мировые войны и Освободительная война. Плюс еще революции. Людям этого поколения все это пришлось пережить.
Бабушка за свою жизнь похоронила двух супругов и трех детей, но никогда не давала волю злобе. Она пела бархатным голосом и наравне с мужчинами трудилась на хуторе. Перед Второй мировой войной, когда изменился общественный строй и править стал страх, бабушка распорола сине-черно-белый флаг. Целиком хранить флаг было рискованно, бабушка хранила только синюю часть. Белый - это всегда белый, а черный - это черный, а вот синий цвет флага был чем-то особенным. Наверное, она в себе хранила надежду сшить однажды снова флаг целиком, а тогда правильный синий цвет будет под рукой.
В 1968 году вышло время у бабушки, она тихо ушла в вечность. До поющей революции оставалась еще пара десятков лет. Лоскут синего цвета лежал сложенным в ящике шкафа. Просто лоскут материи. Уже вылинявший, но все-таки особенный. Я вынимала иногда его, смотрела и размышляла о временах, о которых рассказывала бабушка. Мне это казалось сказкой. В моем родительском доме собственно сказок не рассказывали, но говорили о временах прошедших, истории старых времен. На этих разговорах я и выросла.
Пришла поющая революция, пришла свобода, свое государство, пришли новые сине-черно-белые флаги. Десятками лет хранившийся в шкафу синий лоскут так и не был вшит в новый флаг - новые флаги выглядели ярче. Но этот лоскут подарил много надежд. И воспоминаний.
Моя бабушка покоится в черной земле под белым камнем на горке Лайузе, а весной на кладбище появляются цветы синей пролески, такого же цвета, как полоса флага Эстонии. В день рождения бабушки, 4 июня, в День флага Эстонии, когда мы отправляемся в Лайузе, чтобы побывать на бабушкиной могиле, в нашем доме остается нас ждать сине-черно-белый флаг. Всегда.