Волостное собрание не видит причин для отставки волостного управления

Хотя общественность ждет ухода в отставку от Люганузеского волостного управления, уволившего директора Кивиылиской 1-й средней школы, волостное управление от своего решения не отступает, да и коалиция волостного собрания не видит причин для отставки волостного управления. Школа приглашает волостные власти за стол переговоров, чтобы найти решение.
Хотя восемь членов оппозиции волостного собрания, а также выпускники, учителя и родители учащихся Кивиылиской 1-й средней школы выступили с требованием, чтобы уволившее директора волостное управление, до сих пор отказывающееся пересмотреть свое решение, ушло в отставку, коалиция волостного собрания не видит причин для обсуждения этого вопроса или созыва внеочередного заседания волостного собрания.