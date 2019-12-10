Вт, 10.12.2019
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Волостное собрание не видит причин для отставки волостного управления

Люганузеский волостной старейшина Виктор Рауам сообщил коллективу Кивиылиской 1-й средней школы, собравшемуся утром в четверг на демонстрацию перед волостным управлением, что волостное управление официально уволило их директора Хейди Уусталу.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Хотя общественность ждет ухода в отставку от Люганузеского волостного управления, уволившего директора Кивиылиской 1-й средней школы, волостное управление от своего решения не отступает, да и коалиция волостного собрания не видит причин для отставки волостного управления. Школа приглашает волостные власти за стол переговоров, чтобы найти решение.

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Хотя восемь членов оппозиции волостного собрания, а также выпускники, учителя и родители учащихся Кивиылиской 1-й средней школы выступили с требованием, чтобы уволившее директора волостное управление, до сих пор отказывающееся пересмотреть свое решение, ушло в отставку, коалиция волостного собрания не видит причин для обсуждения этого вопроса или созыва внеочередного заседания волостного собрания.

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