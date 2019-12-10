Волостное собрание не видит причин для отставки волостного управления

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Хотя восемь членов оппозиции волостного собрания, а также выпускники, учителя и родители учащихся Кивиылиской 1-й средней школы выступили с требованием, чтобы уволившее директора волостное управление, до сих пор отказывающееся пересмотреть свое решение, ушло в отставку, коалиция волостного собрания не видит причин для обсуждения этого вопроса или созыва внеочередного заседания волостного собрания.