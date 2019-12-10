ПЕРЕДОВИЦА: Когда самоуправление нарушает закон

Мы уже не раз писали о распространенном в наших самоуправлениях обыкновении нарушать закон. В недавнем прошлом можно найти несколько примеров того, как в Йыхви высмеивали закон то в процессе принятия бюджета, то при проведении заседания волостного собрания.
В понедельник Государственный суд по ходатайству канцлера права признал антиконституционными целый ряд нарвских правовых актов, которые ущемляют права нарвитян при получении социальных услуг, хотя общереспубликанский закон подобного не предусматривает.
Вряд ли для властей города Нарвы это стало сюрпризом. Когда канцлер права в начале прошлого года в первый раз обратилась к Нарве с предложением привести свои правовые акты в соответствие с законом, об этом вроде бы задумались, но затем вопрос сняли с повестки дня горсобрания. Трудно сказать, что было причиной этого, но наверняка свою роль сыграл менталитет "Ну и что, что не отвечаем, подавайте в суд, если хотите". Наверное, руководители Нарвы предполагали, что в Госсуде город проиграет. Тем удивительнее, что мэр Нарвы не может сказать, как город должен вести себя дальше в ситуации, когда целый ряд актов признаны противоречащими закону.
Эта ситуация тем печальнее, что в Эстонии положение таково, что за принятие незаконных решений и противозаконную деятельность на уровне местного собрания никто на самом деле никакой ответственности не несет. Вернее говоря, ответственность коллективная, и всегда можно сказать, что такова была воля местного собрания. Тем не менее за разработкой каждого законопроекта стоят конкретные люди, и в подобных случаях хотя бы для них такая некомпетентность должна иметь последствия.