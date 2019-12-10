ПЕРЕДОВИЦА: Когда самоуправление нарушает закон

Вряд ли для властей города Нарвы это стало сюрпризом. Когда канцлер права в начале прошлого года в первый раз обратилась к Нарве с предложением привести свои правовые акты в соответствие с законом, об этом вроде бы задумались, но затем вопрос сняли с повестки дня горсобрания. Трудно сказать, что было причиной этого, но наверняка свою роль сыграл менталитет "Ну и что, что не отвечаем, подавайте в суд, если хотите". Наверное, руководители Нарвы предполагали, что в Госсуде город проиграет. Тем удивительнее, что мэр Нарвы не может сказать, как город должен вести себя дальше в ситуации, когда целый ряд актов признаны противоречащими закону.