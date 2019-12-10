Маре Роозилехт: "Я больше вижу моментов сотрудничества, нежели конкуренции"

- Поскольку большая часть учащихся как у нас, так и в Нарвском колледже - из нашего региона, то в этом смысле мы являемся конкурентами. В то же время мы оба даем очень важные специальности, необходимые как Ида-Вирумаа, так и Эстонии в целом. И в смысле специальностей мы конкурентами не являемся.

Поскольку мы все больше движемся в том направлении, чтобы учащиеся приезжали и из остальной Эстонии, то сейчас я вижу, скорее, больше возможностей сотрудничать с Нарвским колледжем, нежели конкурировать.

Без Нарвского колледжа Тартуского университета Ида-Вирумаа наверняка был бы гораздо беднее, ведь роль обоих колледжей состоит в интеграции людей.

Одна из сильных сторон Нарвского колледжа в том, что он готовит учителей для двуязычных школ, которые очень востребованы сейчас в Ида-Вирумаа. Я считаю, что в сотрудничестве с Нарвским колледжем мы могли бы начать также обучение учителей реальных предметов, которых тоже остро не хватает.