Бывший председатель Люганузеского волостного собрания: оправдывающие увольнение Хейди Уусталу поступают низко и лицемерно

Ристо Линдеберг, в прошлом центрист и член "Isamaa", а с декабря 2018-го беспартийный, в своем посте в социальных сетях во вторник вечером отмечает, что уволившие Уусталу не могли предвидеть, насколько сильна местная община, поэтому и принялись выискивать разные темы, чтобы перевести разговор в другое русло. "Одна из таких, так сказать, тем - вовлечение детей в этот процесс", - отмечает он.

Выпускник Кивиылиской 1-й средней школы и отец четверых детей Линдеберг, бывший как помощником мэра Кивиыли, так и председателем Люганузеского волостного собрания, подтверждает, что на состоявшуюся в четверг перед Люганузеским волостным управлением демонстрацию детей не загоняли - они пришли с согласия родителей. "В нашей семье мама сказала, что ученик четвертого класса мог бы пойти в школу. Но когда я, отец, до школы добрался, сын сказал, что очень хочет пойти вместе со старшим братом выразить поддержку школьному руководителю. Так и пошел".

Линдеберг обращается к волостному старейшине Виктору Рауаму, председателю волостного собрания и члену Рийгикогу Дмитрию Дмитриеву, к волостным депутатам Энно Винни и Марье-Лийзе Вейзер, а также к заместителю председателя регионального отделения Центристской партии Ээви Паасмяэ в связи с их высказываниями в "Северном побережье".

По словам Линдеберга, их обвинения в вовлечении детей в политику низки и лицемерны. "Будь то местные или парламентские выборы, дебаты и раздача сувениров происходили и в школах - причем с участием всех списков и баллотирующихся. Ты, Дмитрий, тоже ходил в школы давать уроки и участвовать в разных мероприятиях, где были дети. Разве это не означает "делать политику"?" - пишет он.

По словам Линдеберга, вовсе не секрет, что перед местными выборами 2017 года дети раздавали материалы избирательных списков как Марьи-Лийзы Вейзер, так и Виктора Рауама.

"Энно, что случилось? Я уважал тебя как опытного руководителя местной жизни. Мы вместе занимались делами региона, увлекались спортом и т.д. А теперь? Что случилось? Горечь, разочарование?!" - спрашивает Линдеберг.

Неопределенные высказывания одной из ведущих фигур регионального отделения "Isamaa" Марьи-Лийзы Вейзер относительно нынешнего кризиса Линдеберг называет "уклонением от ответственности, чтобы умыть руки от злободневной политики в волости".

Ээви Паасмяэ, усомнившейся в том, что дети добровольно пришли на демонстрацию и сами написали плакаты, Линдеберг заявляет: "Да, Ээви, веришь ты или нет, но ученики начальных классов нашей Кивиылиской 1-й средней школы умеют писать плакаты и рисовать сердца!".

Дмитрий Дмитриев назвал утверждения Линдеберга, будто в школе он вел политическую деятельность, клеветой. "В школу я ходил выступать только в рамках программы "Назад в школу" или на уроках граждановедения. И всё! Никаких политических разговоров Центристской партии я в школе не вел, и ни одного примера подобного он привести не может, - сказал Дмитриев. - Он смешивает сейчас котлеты с мухами. Однако политические и неполитические вещи надо разделять".