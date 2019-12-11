Работа по уменьшению запаха с очистных сооружений продвигается с препятствиями

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Нашим требованием было, чтобы предложения рассматривали по возможности большее число технологий, однако от производителей недостаточно быстро получили необходимые исходные данные. Вторая проблема возникла с требованием, что наши связанные с объемами ила исходные данные надо перепроверить, но этот объем в течение суток нестабилен и из расчетов получалось, что мы должны на 60 процентов увеличить свои вводные данные для расчета мощности сушильного оборудования. Это значит, что проектировщику придется запрашивать у производителей новые данные в соответствии с изменившейся мощностью, - объяснила она.