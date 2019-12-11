Чт, 12.12.2019
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Работа по уменьшению запаха с очистных сооружений продвигается с препятствиями

Через несколько лет сопровождающееся вонью компостирование ила должно быть заменено его сушкой.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Проект кохтла-ярвеских очистных сооружений по сушке ила уже должен быть готов, однако исполнителю дали дополнительное время.

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Директор ТОО "Järve Biopuhastus" по производству Андра Пярнамяэ сказала, что проектировщик начал просить о продлении срока договора еще в июне.

- Нашим требованием было, чтобы предложения рассматривали по возможности большее число технологий, однако от производителей недостаточно быстро получили необходимые исходные данные. Вторая проблема возникла с требованием, что наши связанные с объемами ила исходные данные надо перепроверить, но этот объем в течение суток нестабилен и из расчетов получалось, что мы должны на 60 процентов увеличить свои вводные данные для расчета мощности сушильного оборудования. Это значит, что проектировщику придется запрашивать у производителей новые данные в соответствии с изменившейся мощностью, - объяснила она.

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