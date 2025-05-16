Стрелявший из окна дома и плевавший вообще на законы мужчина получил условно

Яануса (45) отдали под суд по обвинению в том, что 3 августа прошлого года он по месту своего жительства в городе Кивиыли неоднократно стрелял, высунув руку из окна квартиры, в направлении улицы холостыми патронами из сигнально-шумового оружия "Blow P29". Было сделано по меньшей мере 11 выстрелов.

В решение суда говорится, что шум от стрельбы холостыми патронами распространился по общественному пространству и посторонние лица слышали его, а также видели стрельбу Яануса, чем мужчина значительно нарушил покой и чувство безопасности посторонних лиц.

Таким образом, Яанус, угрожая оружием, нарушил общие требования по поведению в общественном месте.

Мужчину обвинили также в том, что он имел незаконное огнестрельное оружие. Когда полицейские 3 августа вошли в его квартиру, то обнаружили гладкоствольное ружье "Winchester 1500 XTR" с патронами, разрешения на которые у него не имелось.

Кроме того, в период, когда Яанус уже находился под уголовным следствием, 15 декабря он попался полиции нетрезвым за рулем машины.