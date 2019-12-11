Сотни радостных лиц

Улыбки на лицах тех, кто протягивает стаканчики с напитком, или чудесным образом появляющаяся рука помощи после пересечения финишной черты, когда сил уже совсем нет и ты валишься с ног. Знакомые вещи?

Действительно, без этих десятков добровольцев - а на соревнованиях покрупнее и сотен - сегодня ни одно мероприятие не провести.

В проведении собирающих тысячу участников алутагузеских марафонов слаженному ходу мероприятий содействуют почти сто помощников. Да, ты правильно прочитал: сто! Большинство из них приезжают из ближайших волостей и спортклубов, но все чаще прибывают люди и из других краев Эстонии. Едут на другой конец Эстонии помощники с Хийумаа и из Отепяэ, просто написав организаторам "хотелось бы посодействовать", и проводят тут хлопотливый день или два. И не только из Эстонии. Далекие помощники бывали даже из Петербурга и Австралии!

Что заставляет этих людей вновь и вновь участвовать в организации? Радость от совместных усилий и удавшегося мероприятия? Возможность увидеть старых (спортивных) друзей? Или - после тяжелого трудового дня вести в бане беседы о спорте? Конечно, все это и многое другое. Плюс бонус в виде проведенного на свежем воздухе дня. Спортивный фон тянет многих из них за день до мероприятия или днем позже и самим пройти трассу - ведь в день соревнования должность не позволяет.

…Или те веселые истории, что случаются на мероприятии? Вспоминается речь члена группы поддержки у дистанции Алари о том, что надо делать с лосем, который незадолго до прибытия спортсменов пробегает через пищевой пункт. Или как Борис из Петербурга и Адриан из Австралии целый день, подбрасывая снег на трассу, общались между собой, не зная ни слова на языке друг друга. Спорт объединяет!

Совместная деятельность способствует также интеграции. Молодые солдаты Сил обороны, у которых родной язык не эстонский, быстро усваивают у лыжни новые сложные слова, как, например, "jõujook" ("напиток, придающий силы"). Поскольку через питьевой пункт за короткое время проходит множество людей, то учеба происходит очень быстро и после некоторой тренировки это слово выходит уже вполне хорошо.

Молодые солдаты Сил обороны, у которых родной язык не эстонский, быстро усваивают у лыжни новые сложные слова, как, например, "jõujook" ("напиток, придающий силы").

Многие организаторы и сами активно пользуются возможностью стать помощниками на других мероприятиях. Ведь мы хорошо знаем, как ценна там любая помощь.

К тому же любой новый опыт помогает повысить уровень следующих мероприятий. Например, команда Алутагузеского марафона часто участвует в организации мероприятий Клуба Тартуского марафона, а также в проведении серии веломарафонов "Viimsi Sport" и "Bosch Eesti". Не говоря уж о домашних мероприятиях, устраиваемых Алутагузеским лыжным клубом.