ВРЕМЯ: Редкостные уловы салаки в Нарва-Йыэсуу

Тем не менее дневной улов уже несколько дней достигает 40000 килограммов. Рыбы так много, что ее увозят грузовиками вглубь материка. Килограмм салаки стоит сейчас в Нарва-Йыэсуу всего 5 центов. Чтобы избежать еще большего падения цены, рыбаки стали солить салаку впрок: можно предположить, что ввоз сельди окажется ограничен из-за военного положения и в будущем сельдь неизбежно придется заменить соленой салакой. ("Põhja Kodu", 4 декабря 1939 г.)

Медведев призвал страны Балтии "узнать друг друга по-новому"

Президент России Дмитрий Медведев, выступая на форуме европейских и азиатских медиа, призвал страны Балтии к сближению через диалог и избавлению от идеологических стереотипов. По его словам, очень важно "узнать друг друга по-новому". "Я хотел бы, чтобы отношения со странами Балтии стали лучше, причем не на бумаге или в форме словесных деклараций, которые можно подписать, а на деле" - цитирует Медведева агентство "Эльта".

По его словам, если опираться на прагматический экономический и, с другой стороны, идеологический, даже моральный подход, все будет нормально и отношения выйдут на хороший уровень. "Это применительно не только к Литве, но и к Латвии и Эстонии", - отметил он. "Разные люди возглавляют правительства, разные люди возглавляют государства, но нужно иногда перешагивать за рамки тех идеологических стереотипов, которые возникли до нас и которые отягощают нам дискуссии" - цитирует слова Медведева РИА "Новости".