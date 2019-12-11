ВРЕМЯ: Редкостные уловы салаки в Нарва-Йыэсуу

После большого перерыва в Нарва-Йыэсуу снова стало много салаки, что, однако, не очень радует рыбаков, ведь у большинства из них шторм повредил или настолько испортил сети, что ловить ими уже нельзя.
Тем не менее дневной улов уже несколько дней достигает 40000 килограммов. Рыбы так много, что ее увозят грузовиками вглубь материка. Килограмм салаки стоит сейчас в Нарва-Йыэсуу всего 5 центов. Чтобы избежать еще большего падения цены, рыбаки стали солить салаку впрок: можно предположить, что ввоз сельди окажется ограничен из-за военного положения и в будущем сельдь неизбежно придется заменить соленой салакой. ("Põhja Kodu", 4 декабря 1939 г.)
Медведев призвал страны Балтии "узнать друг друга по-новому"
Президент России Дмитрий Медведев, выступая на форуме европейских и азиатских медиа, призвал страны Балтии к сближению через диалог и избавлению от идеологических стереотипов. По его словам, очень важно "узнать друг друга по-новому". "Я хотел бы, чтобы отношения со странами Балтии стали лучше, причем не на бумаге или в форме словесных деклараций, которые можно подписать, а на деле" - цитирует Медведева агентство "Эльта".
По его словам, если опираться на прагматический экономический и, с другой стороны, идеологический, даже моральный подход, все будет нормально и отношения выйдут на хороший уровень. "Это применительно не только к Литве, но и к Латвии и Эстонии", - отметил он. "Разные люди возглавляют правительства, разные люди возглавляют государства, но нужно иногда перешагивать за рамки тех идеологических стереотипов, которые возникли до нас и которые отягощают нам дискуссии" - цитирует слова Медведева РИА "Новости".
По его словам, "надо слышать партнеров, когда обсуждаются новые формы сотрудничества взамен старых клише", "быть чуть-чуть более внимательными, когда обсуждаются поставки товаров". ("Северное побережье", 10 декабря 2009 г.)