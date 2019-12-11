Чт, 12.12.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Датчики угарного газа предотвратили несчастье

Спасатели.

ФОТО: Пеэтер Раудсик

6 декабря в 19.33 спасатели приняли вызов на улицу Пярна в Кохтла-Ярве, где в квартире жилого дома сработал датчик угарного газа.

Выяснилось, что в ходе эксплуатации газового бойлера образовался угарный газ. Спасатели проветрили квартиру, проверили также другие квартиры и запретили использовать газовое устройство до решения проблемы со стороны газовой фирмы.

7 декабря в 22.33 в центр тревоги сообщили, что в ванной комнате квартиры по улице Койдула в Кохтла-Ярве сработал датчик угарного газа. Прибывшие на место спасатели установили, что в соседней квартире есть угарный газ. Помещения проветрили, владельцу запретили пользоваться газовым бойлером. 

Спасательный департамент напоминает, что датчик угарного газа обязательно устанавливать во всех жилых помещениях, где имеется соединенное с трубой газовое оборудование.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ