Датчики угарного газа предотвратили несчастье

6 декабря в 19.33 спасатели приняли вызов на улицу Пярна в Кохтла-Ярве, где в квартире жилого дома сработал датчик угарного газа.
Выяснилось, что в ходе эксплуатации газового бойлера образовался угарный газ. Спасатели проветрили квартиру, проверили также другие квартиры и запретили использовать газовое устройство до решения проблемы со стороны газовой фирмы.
7 декабря в 22.33 в центр тревоги сообщили, что в ванной комнате квартиры по улице Койдула в Кохтла-Ярве сработал датчик угарного газа. Прибывшие на место спасатели установили, что в соседней квартире есть угарный газ. Помещения проветрили, владельцу запретили пользоваться газовым бойлером.
Спасательный департамент напоминает, что датчик угарного газа обязательно устанавливать во всех жилых помещениях, где имеется соединенное с трубой газовое оборудование.