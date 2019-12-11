Датчики угарного газа предотвратили несчастье

Выяснилось, что в ходе эксплуатации газового бойлера образовался угарный газ. Спасатели проветрили квартиру, проверили также другие квартиры и запретили использовать газовое устройство до решения проблемы со стороны газовой фирмы.

7 декабря в 22.33 в центр тревоги сообщили, что в ванной комнате квартиры по улице Койдула в Кохтла-Ярве сработал датчик угарного газа. Прибывшие на место спасатели установили, что в соседней квартире есть угарный газ. Помещения проветрили, владельцу запретили пользоваться газовым бойлером.