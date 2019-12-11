КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ В ИДА-ВИРУМАА. Зима-весна / 2019-2020

ДЕКАБРЬ

Кийклаская страна рождественских бабушек

7-15 декабря в Кийкласком народном доме

Рождественские бабульки приглашают детей помастерить, попасть в сказку и приготовить вкуснятину. В рабочие дни ждут детские сады, школы и детские группы из учреждений, в субботу и воскресенье в 11.00, 13.00 и 15.00 - семьи. Необходимо зарегистрироваться.

Рождественская страна на Полярной мызе Кукрузе

20 декабря в 10.00 на эстонском языке, 17 и 18 декабря в 10.00 нарусском языке на мызе Кукрузе

На Полярной мызе Кукрузе можно посмотреть представление кукольного театра, принять участие в веселых забавах, а также каждый участник получит маленький подарок-сюрприз.

Группа Стаса Намина "Цветы"

12 декабря в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры

14 декабря в 18.00 в концертном доме "Женева" (Нарва)

Одна из легендарных действующих групп в истории современной музыки в этом году отмечает юбилей - 50 лет! Сам Стас Намин, исполнитель, композитор, музыкальный продюсер - легенда рок-музыки многих поколений - в представлении не нуждается! С 2000 года группа "Цветы" выступает в неизменном составе, и, по мнению Стаса Намина, это самый сильный состав за всю историю группы.

"Пушкин. Борис Годунов"

13 декабря в 19.00 в театральном центре "Vaba Lava" (Нарва)

Санкт-петербургский драматический театр "Наш театр" под руководством заслуженного артиста России Льва Стукалова представляет "Пушкин. Борис Годунов".

"Зимняя сказка"

13 декабря в 18.00 в концертном доме "Женева" (Нарва)

Театр кошек Куклачева представляет необычный новогодний спектакль "Зимняя сказка". Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев и его непревзойденные 45 кошек приглашают вас и ваших детей в путешествие по сказочному лесу. В спектакле используется иллюзионная технология "черный кабинет": на глазах у зрителей появляются и исчезают предметы, люди и животные. В конце первого действия зрителей ждет сюрприз: они все без исключения станут непосредственными участниками спектакля и окажутся под волшебным снежным покрывалом Зимушки-Зимы.

Кихнуская Вирве

15 декабря в 15.00 в Авинурмеском центре культуры

Павел Шелл

15 декабря в 18.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры

В концерте примут участие Артем Савицкий, Иван Алексеев и Марина Табри.

"Маленькая песня для большой сцены"

16 декабря в 18.00 в Йыхвиском концертном доме

Во время концерта прозвучат самые яркие песни из участвующих в конкурсе "Маленькая песня для большой сцены", авторами которых являются молодые люди Ида-Вирумаа. На сцене выступят талантливые учащиеся и работники ида-вирумааских школ. Аккомпанирует молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии. Авторы оркестровок - композиторы Тынис Кырвитс и Сийм Аймла.

Концерт Карлоса и Рауля Укареда "Puistab lund kui lendlevaid linde"

17 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Комедия "Еврейское счастье"

17 декабря в 19.00 в концертном доме "Женева" (Нарва)