КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ В ИДА-ВИРУМАА. Зима-весна / 2019-2020

Обзор культурных и спортивных событий, которые планируются в Ида-Вирумаа и ближайших окрестностях в сезон зимы-весны 2019/20 г.
ДЕКАБРЬ
Кийклаская страна рождественских бабушек
7-15 декабря в Кийкласком народном доме
Рождественские бабульки приглашают детей помастерить, попасть в сказку и приготовить вкуснятину. В рабочие дни ждут детские сады, школы и детские группы из учреждений, в субботу и воскресенье в 11.00, 13.00 и 15.00 - семьи. Необходимо зарегистрироваться.
Рождественская страна на Полярной мызе Кукрузе
20 декабря в 10.00 на эстонском языке, 17 и 18 декабря в 10.00 нарусском языке на мызе Кукрузе
На Полярной мызе Кукрузе можно посмотреть представление кукольного театра, принять участие в веселых забавах, а также каждый участник получит маленький подарок-сюрприз.
Группа Стаса Намина "Цветы"
12 декабря в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
14 декабря в 18.00 в концертном доме "Женева" (Нарва)
Одна из легендарных действующих групп в истории современной музыки в этом году отмечает юбилей - 50 лет! Сам Стас Намин, исполнитель, композитор, музыкальный продюсер - легенда рок-музыки многих поколений - в представлении не нуждается! С 2000 года группа "Цветы" выступает в неизменном составе, и, по мнению Стаса Намина, это самый сильный состав за всю историю группы.
"Пушкин. Борис Годунов"
13 декабря в 19.00 в театральном центре "Vaba Lava" (Нарва)
Санкт-петербургский драматический театр "Наш театр" под руководством заслуженного артиста России Льва Стукалова представляет "Пушкин. Борис Годунов".
"Зимняя сказка"
13 декабря в 18.00 в концертном доме "Женева" (Нарва)
Театр кошек Куклачева представляет необычный новогодний спектакль "Зимняя сказка". Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев и его непревзойденные 45 кошек приглашают вас и ваших детей в путешествие по сказочному лесу. В спектакле используется иллюзионная технология "черный кабинет": на глазах у зрителей появляются и исчезают предметы, люди и животные. В конце первого действия зрителей ждет сюрприз: они все без исключения станут непосредственными участниками спектакля и окажутся под волшебным снежным покрывалом Зимушки-Зимы.
Кихнуская Вирве
15 декабря в 15.00 в Авинурмеском центре культуры
Павел Шелл
15 декабря в 18.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
В концерте примут участие Артем Савицкий, Иван Алексеев и Марина Табри.
"Маленькая песня для большой сцены"
16 декабря в 18.00 в Йыхвиском концертном доме
Во время концерта прозвучат самые яркие песни из участвующих в конкурсе "Маленькая песня для большой сцены", авторами которых являются молодые люди Ида-Вирумаа. На сцене выступят талантливые учащиеся и работники ида-вирумааских школ. Аккомпанирует молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии. Авторы оркестровок - композиторы Тынис Кырвитс и Сийм Аймла.
Концерт Карлоса и Рауля Укареда "Puistab lund kui lendlevaid linde"
17 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Комедия "Еврейское счастье"
17 декабря в 19.00 в концертном доме "Женева" (Нарва)
Наши дни в Израиле. Семейная пара выдает единственную и горячо любимую дочь замуж. Как говорят в Одессе, "пристроить хорошо". Все шло по задуманному плану, но одна незадача - нет очень важной бумажки! Их собственного свидетельства о регистрации брака. В ролях: Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Александр Самойленко, Игорь Письменный, Андрей Чадов, Филипп Васильев, Авелина Квасова.
Ээва и Виллу Тальси. "Meie pere jõulud"
19 декабря в 19.00 в Михайловской церкви (Йыхви)
"Шоу под дождем IV. Только для женщин"
19 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
20 декабря в 20.00 в концертном доме "Женева" (Нарва)
Санкт-петербургский театр танца "Искушение", полюбившийся зрителям, представит свое новое уникальное шоу.
''Мелодии Рождества''
19 декабря в 19.00 в концертном доме "Женева" (Нарва)
Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга - активный участник крупных культурных событий, международных конкурсов и фестивалей и сегодня является визитной карточкой города. Концерт "Мелодии рождества" - прекрасная программа, составленная из любимых мелодий, звучание которых в канун зимних праздников зарядит вас великолепным настроением и праздничными эмоциями! Иоганн Штраус, Петр Чайковский, Исаак Шварц, Андрей Петров, ваши любимые мелодии в великолепном исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением главного дирижера Максима Алексеева.
Рождественская ярмарка в Йыхви
21-24 декабря на центральной площади
"Вальс перед Рождеством"
21 декабря в 16.00 в Доме культуры "Ругодив" (Нарва)
Мероприятия "Нарва - осенняя столица Эстонии" в этом году завершаются грандиозным концертом в стиле вальса. Проводить осень и встретить зиму вас приглашают музыканты-виртуозы из симфонических оркестров Северо-Запада России.
Рождество с "Щелкунчиком"
21 декабря в 16.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
Ансамбль колокольчиков "Arsis" вместе с танцорами Эстонского национального балета представят блестящие номера из полюбившегося балета Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик".
Рождественский концерт Эстонского национального мужского хора "Üle lumise välja"
21 декабря в 16.00 в йыхвиской Михайловской церкви
Дирижер Ингрид Роозе. В программе: Т. Кырвитс, Эрнесакс, Тормис, Уусберг, Круузимяэ, Сибелиус и другие.
Кайре Вильгатс и Дагмар Оя
22 декабря в 14.00 в Муствеэском центре культуры
Рождественский концерт Эвелин Самуэль-Рандвере
26 декабря в 19.00 в Люганузеской церкви
Вместе с известной певицей выступят Йохан Рандвере и Мартен Альтров.
Рождество в Нарвской крепости: "Страна чудес"
С 27 декабря по 12 января (за исключением 31 декабря и 1 января) с 10.00 до 18.00
Полуторачасовая программа для всей семьи (на эстонском и русском языках) предложит игры, мастерские, вкусовые наслаждения и, конечно, чудеса.
Концерт "Праздничный мюзикл"
27 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Ханна-Лийна Выза (сопрано), Хельдур Харри Пыльда (тенор), солисты Музыкальной школы Ханны-Лийны Выза, трио Йоэля Реммеля, "Eesti Sinfonietta" (дирижер Хенри Кристофер Аавик). Программа: песни из мюзиклов и новогодняя музыка.
Спектакль "Волшебная елка-5"
28 декабря в 16.00 в Йыхвиском концертном доме
Предлагаем весело отпраздновать Новый год с популярными артистами московского театра. Чем еще могут удивить уже полюбившиеся эстонскому зрителю "Чудаки"? Конечно, новогодними приключениями на таинственном острове.
Новогодний бал
29 декабря в Йыхвиском концертном доме
Новогодний концерт "Eesti Kontsert" и "Hennessy"
30 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Праздничный новогодний концерт "Eesti Kontsert" и "Hennessy" представляет вниманию публики семейство Рандалу. Главным номером программы станет один из красивейших фортепианных концертов Моцарта - именно тот, который мы хотим услышать в это праздничное время. Ярких красок и приподнятого настроения концерту добавит пианист и композитор Кристьян Рандалу, вернувшийся на родину с Манхэттена. Его творчество невероятно точно подмечает актуальные направления современной музыки.
Новогодний праздник
31 декабря на центральной площади в Йыхви
ЯНВАРЬ
Концерт-лекция "Музыка русского романтизма"
5 января в 18.00 в Нарвском музее
7 января в 18.00 в Йыхвиском концертном доме
П.И. Чайковский, А.К. Глазунов, С.В. Рахманинов. Концерт-лекция в двух отделениях. Каждому номеру будет предшествовать короткий рассказ, который позволит глубже погрузиться в исторический и литературный контекст произведения. В концерте принимают участие Самуэль Аллан-Чапковский (скрипка) и Никита Демиденко (фортепиано).
Концерт "Бетховен - 250": Пеэтер Лауль
8 января в 17.00 в Йыхвиском концертном доме
Серия концертов, посвященная 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Пеэтер Лауль, один из самых ярких пианистов с эстонскими корнями на мировых концертных площадках, исполнит сонаты Бетховена. Вступительное слово - Лаури Вяйнмаа.
Юрий Шатунов
10 января в 19.00 в концертном доме "Женева" (Нарва)
Любимые песни и новые композиции прозвучат в программе "Не молчи", погрузив зрителей в атмосферу искренности, романтики и первой любви. Юрий - один из немногих кумиров миллионов, который с годами не разочаровал своих поклонников. Все тот же молодой голос, узнаваемый стиль, привлекательная внешность, вечные и близкие сердцу темы любви, звучащие перед полными залами восторженной публики.
Празднование годовщины Пагариского сражения
16 января на мызе Пагари
Ида-Вирумааский день хоровой музыки
18 января в Кивиылиском народном доме
Российский государственный академический "Вивальди-оркестр"
19 января в 17.00 в Йыхвиском концертном доме
"Вивальди-оркестр" под руководством народной артистки РФ Светланы Безродной. Новогодняя программа "Брызги шампанского". I отделение: произведения популярной академической классики - Вивальди и Моцарт, Глюк и Брамс, Бизе и Щедрин, Штраус-сын и Оффенбах, а также джазовые обработки классических сочинений, созданных такими великими джазменами XX века, как Гленн Миллер, Томми Дорси, Дюк Эллингтон. II отделение: композиции и шлягеры, входившие в репертуар знаменитых танцевальных и джазовых оркестров мира 30-50-х годов прошлого столетия, это направление в творчестве "Вивальди-оркестра" стало одной из визитных карточек коллектива.
Концерт ансамбля "DAGAMBA" "#LudwigVanRammstein"
23 января в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В программе концерта ансамбля из Латвии музыка Бетховена и группы "Rammstein" - бунтарство, грубая сила и жесткая лирика.
Спектакль "Следующая остановка - космос"
29 января в 13.30 в Авинурмеском центре культуры
В гостях Курессаареский городской театр.
"Уральские пельмени"
29 января в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В Йыхви состоится новогоднее шоу "Уральских пельменей". Единственные и неповторимые, долгожданные и всенародно любимые "Уральские пельмени".
Спектакль для всей семьи ''У ковчега в восемь, или Спасайся, Пингвин''
31 января в 18.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
ФЕВРАЛЬ
Музыкальный молодежный спектакль "Jõud"
5 февраля в 13.00 в Йыхвиском концертном доме
"MustonenFest 2020"
7 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Новосибирский камерный оркестр. Основателем и художественным руководителем Новосибирского камерного оркестра является Вадим Репин. Будучи близким другом Репина, Андрес Мустонен неоднократно дирижировал этим оркестром. По словам Мустонена, это прекрасное собрание единомышленников-виртуозов и все музыканты в составе оркестра - самостоятельные личности и солисты.
Алутагузеский лыжный марафон
7 и 8 февраля в Алутагузеском центре отдыха и спорта (Паннъярве)
Крупнейшее в Ида-Вирумаа зимнее соревнование народного спорта второй год подряд проходит в течение двух дней. Субботнему основному марафону предшествует пятничный ночной марафон, который в прошлом году пробежала и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Калле Сепп и Микк Таммепыльд
9 февраля в Авинурмеском центре культуры
Венский симфонический фестивальный оркестр Штрауса
13 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Станьте участником нового запоминающегося вечера, получив возможность насладиться красивыми, известными на весь мир музыкальными произведениями Штрауса в исполнении знаменитого дирижера Питера Гута.
День друга
14 февраля на центральной площади в Йыхви
Ида-Вирумааский день вокальных ансамблей и солистов
15 февраля в Таммикуском народном доме
Детский день "Делаем музыку сами"
17 февраля в Йыхвиском концертном доме
Пьеса "Я ветер"
19 и 20 февраля в 19.00 в театральном центре "Vaba Lava" (Нарва)
Комедия "Роковое наследство"
19 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В ролях: народная артистка РФ Вера Алентова, Сергей Астахов, Дарья Повереннова. В жизни за все приходится платить - деньгами, здоровьем или чем-то иным. Недолго радовался герой спектакля внезапно свалившемуся на него наследству. Оказалось, что вместе с собственностью отца он унаследовал и его проблемы.
Рыбный праздник в Таммиспяэ
22 февраля в Таммиспяэ
Конькобежный марафон Калевипоэга
22 февраля в Муствеэ
Зимний день тела и культуры
22 февраля в Кийкла
Концерт, посвященный годовщине Эстонской Республики
24 февраля в Михайловской церкви (Йыхви)
24 февраля в Кивиылиском народном доме
"Tribute to the Beatles"
27 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Мартен Кунингас, Роберт Линна & "Band".
Соревнование по рыбной ловле "Казепяэская рыба"
29 февраля в Казепяэ
МАРТ
Масленица
1 марта в Нарвской крепости и Нарва-Йыэсууском порту
"Kaunimate Aastate Vennaskond"
2 марта в 19.00 в Муствеэском центре культуры
23 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Мюзикл "Белка и Стрелка. Озорная семейка"
6 марта в 18.00 в Йыхвиском концертном доме
Дети и их родители смогут увидеть продолжение захватывающей истории всемирно известных собак-космонавтов Белки и Стрелки в новом измерении музыкального шоу.
Конкурс певцов "Jõhvi laulukevad 2019"
15 марта в Йыхвиском концертном доме
Вокальная группа "Пятеро"
17 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
"Дань уважения Георгу Отсу"
19 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Мати Тури (тенор), Мартти Райде (фортепиано). В программе: Тамберг, Шуберт, Чайковский, А. Капп, Саар. В год 100-летия великого певца Мати Тури и Мартти Райде представят вниманию публики избранный репертуар, благодаря которому Георг Отс навсегда остался в сердцах слушателей.
Молодежная вечеринка "Like Boom"
20 марта в Йыхвиском концертном доме
"Entel-tentel 50"
23 марта в 12.00 в Йыхвиском концертном доме
Детский хор Эстонского радио, Хор мальчиков VHK и струнный оркестр. Дирижеры Кадри Хунт, Кайе Таннер и Расмус Пуур. Программа, включающая в себя известные песни из детской телепередачи "Entel-tentel", легко узнаваемые бабушками и дедушками, родителями и детьми. Звучат новые аранжировки любимых детских песен для хора с оркестром.
Ида-Вирумааский фестиваль школьных театров
24-26 марта в Йыхвиском концертном доме
День песен Ханса Хиндпере "Kõnnib kevad"
28 марта в Йыхвиском концертном доме
АПРЕЛЬ
"Король оперетты Имре Кальман"
1 апреля в 18.00 в Йыхвиском концертном доме
Концерт-спектакль о жизни и творчестве Имре Кальмана в исполнении артистов национальной оперы "Эстония".
Праздник народного танца Йыхвиской основной школы
3 апреля в Йыхвиском концертном доме
В Йыхвиской основной школе чтят традиции народного танца и раз в год для горожан проводится большой танцевальный праздник.
Фестиваль любительских фильмов "Laterna Magica"
4-18 апреля в кинотеатре "Amadeus"
"Hortus Musicus"
11 апреля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Пасхальный концерт "Surrexit Christus Hodie". Во все времена пасхальная музыка использовалась для выражения ликующего настроения и искренней радости. В концерте примут участие "Hortus Musicus" и сопрано Яаника Куузик, а хор мальчиков "Юханид" национальной оперы "Эстония" дополнит программу особым и нежным тембром, исполнив произведения a cappella.
Рейн Раннап
22 апреля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Концерт-презентация диска Рейна Раннапа "Ikka ja alati".
Уездный театральный день
25 апреля в Сондаском народном доме