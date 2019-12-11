Чт, 12.12.2019
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Масленичные гулянья - веселые проводы зимы

Широкая Масленица заставляет широко распахнуть душу - никакой мороз не помешает.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Масленица - древний славянский праздник, истоки которого происходят из языческой культуры. Первоначально он был связан с днем весеннего солнцеворота, а с принятием христианства стал преддверием Великого поста, поэтому зависит от его сроков, выпадая иногда на морозный февраль, а порой - на теплый март. В 2020 году масленичная неделя стартует 24 февраля, а главный праздник - 1 марта. Народные гулянья, как всегда, пройдут во многих городах Ида-Вирумаа - где-то масштабнее, а где-то скромнее.

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Древняя Масленица праздновалась в День весеннего равноденствия. Ее символом был круг - Солнце. Горячий блин - это символ тепла, цикличности времен года и вечности. После принятия христианства даты празднования ежегодно меняются, потому что привязаны к православной Пасхе - от ее даты (в 2020 году - 19 апреля) нужно вычесть 48 дней Великого поста и еще саму неделю Масленицы, или Сырной седмицы - так эту неделю называют в православии. Последний день - Прощеное воскресенье: все верующие просят у близких, родных и знакомых прощения и прощают взаимные обиды и согрешения, чтобы вступить в Великий пост с чистым сердцем и доброй душой.

Масленица считалась женским праздником, поэтому у чучела всегда женский наряд. Это была пора освящения земли для обильного урожая, время помолвок и свадеб. После долгой холодной зимы это праздник жизни и нового начала. Отмечают его многочисленными играми и забавами, многие традиции дошли до нас из прошлых веков - это сжигание чучела Масленицы, ледяной столб, перетягивание каната и многое другое, в том числе неизменное - поедание блинов, которые для праздника пекут тысячами!

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