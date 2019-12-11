Масленичные гулянья - веселые проводы зимы

Масленица - древний славянский праздник, истоки которого происходят из языческой культуры. Первоначально он был связан с днем весеннего солнцеворота, а с принятием христианства стал преддверием Великого поста, поэтому зависит от его сроков, выпадая иногда на морозный февраль, а порой - на теплый март. В 2020 году масленичная неделя стартует 24 февраля, а главный праздник - 1 марта. Народные гулянья, как всегда, пройдут во многих городах Ида-Вирумаа - где-то масштабнее, а где-то скромнее.
Древняя Масленица праздновалась в День весеннего равноденствия. Ее символом был круг - Солнце. Горячий блин - это символ тепла, цикличности времен года и вечности. После принятия христианства даты празднования ежегодно меняются, потому что привязаны к православной Пасхе - от ее даты (в 2020 году - 19 апреля) нужно вычесть 48 дней Великого поста и еще саму неделю Масленицы, или Сырной седмицы - так эту неделю называют в православии. Последний день - Прощеное воскресенье: все верующие просят у близких, родных и знакомых прощения и прощают взаимные обиды и согрешения, чтобы вступить в Великий пост с чистым сердцем и доброй душой.