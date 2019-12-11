Масленичные гулянья - веселые проводы зимы

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Древняя Масленица праздновалась в День весеннего равноденствия. Ее символом был круг - Солнце. Горячий блин - это символ тепла, цикличности времен года и вечности. После принятия христианства даты празднования ежегодно меняются, потому что привязаны к православной Пасхе - от ее даты (в 2020 году - 19 апреля) нужно вычесть 48 дней Великого поста и еще саму неделю Масленицы, или Сырной седмицы - так эту неделю называют в православии. Последний день - Прощеное воскресенье: все верующие просят у близких, родных и знакомых прощения и прощают взаимные обиды и согрешения, чтобы вступить в Великий пост с чистым сердцем и доброй душой.