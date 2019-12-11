Процесс Негласон и Сепп вновь откладывается из-за болезни прокурора

Процесс по делу Негласон, Сепп и ТОО "Corrigo" должен был начаться еще 18 ноября, но был отменен по ходатайству прокуратуры, поскольку обвинитель Кальмер Каск заболел. Тогда начало суда отложили на 12 декабря, но в понедельник прокуратура сообщила суду, что с этого же дня прокурор Каск опять заболел.

"В соответствии с запланированным на предварительном заседании, следующее заседание суда состоится 30 января, но в настоящий момент суд вместе с прокуратурой и защитниками согласовывают время новых заседаний, чтобы при возможности начать процесс раньше чем 30 января 2020 года", - сообщил суд.

- Очень грустно, что заседание опять перенесли. Мы очень надеялись, что дело начнется и наконец закончится. Два года жить под гнетом - это нелегко, - сказала Негласон. - Желаю Кальмеру Каску крепкого здоровья, чтобы он смог все же явиться на следующее заседание.

По словам Негласон, обычно подсудимые и адвокаты стараются затянуть процесс. "Мы со своими адвокатами готовы участвовать, однако теперь со стороны прокуратуры происходит такое торможение", - отметила она.

Прокуратура обвиняет Сепп и "Corrigo" в даче взятки Негласон, которая, работая на основании договора врачом-экспертом, являлась в то же время председателем Йыхвиского волостного собрания и, в соответствии с обвинением, поддержала создание центра здоровья в Йыхви и голосовала в волостном собрании за сдачу в аренду "Corrigo" неиспользуемых волостных помещений. Поэтому прокуратура расценивает получение Негласон зарплаты от "Corrigo" как взятку. Обвинение во взятке касается также свекрови Негласон, получающей в "Corrigo" услугу по уходу: по мнению прокуратуры, Негласон платит за услугу более льготную цену, нежели другие.

Негласон и Сепп свою вину не признали.