Первые Дни поэзии в "Vaba Lava"

В пятницу и субботу, 13 и 14 декабря, в нарвском центре "Vaba Lava" впервые состоятся Дни поэзии, которые откроет "Наш театр" из Санкт-Петербурга спектаклем "Пушкин. Борис Годунов".
Премьера спектакля состоялась в прошлом году. "Наш театр" предпринимает попытку вернуть величайшую пьесу русского классического репертуара любителям театра и поэзии. Спектакль - лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит - 2019" в номинациях "Лучший спектакль на малой сцене" и "Лучшая работа режиссера".
Прозвучат музыкальные произведения в исполнении ансамбля Дмитрия Покровского, а также музыка Мишеля Пепе, Михаила Глинки и Леонида Левина. Стоимость билетов - от 16 до 18 евро.
Свободный микрофон и вход - свободный
В субботу в 16.00 свободный микрофон открыт для всех любителей поэзии, с Юлией Ауг в качестве приглашенного оратора и актера Эдуарда Теэ.
В 19.00 - вечер бинарной поэзии, где Рийна Майдре, Пяэр Пяренсон, Эдуард Теэ, Таавет Янсен будут читать стихи, созданные человеком и компьютером, в сопровождении диджея Реми Пруала. Вечер заканчивается миксом электронной поэзии и музыки "Простывший пассажир трамвая №7". Поэзия исполняется петербургским поэтом Ваней Пинжениным под сопровождение электронной музыки Димы ЭтоЭто и саксофона Сергея Гарманова.
1 декабря нарвскому театральному центру "Vaba Lava" исполнился год, и его сотрудники намерены Дни поэзии превратить в красивую традицию, которая ежегодно будет собирать под крышей театрального центра в Нарве любителей стихотворного творчества.