Первые Дни поэзии в "Vaba Lava"

Премьера спектакля состоялась в прошлом году. "Наш театр" предпринимает попытку вернуть величайшую пьесу русского классического репертуара любителям театра и поэзии. Спектакль - лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит - 2019" в номинациях "Лучший спектакль на малой сцене" и "Лучшая работа режиссера".

Прозвучат музыкальные произведения в исполнении ансамбля Дмитрия Покровского, а также музыка Мишеля Пепе, Михаила Глинки и Леонида Левина. Стоимость билетов - от 16 до 18 евро.

Свободный микрофон и вход - свободный

В субботу в 16.00 свободный микрофон открыт для всех любителей поэзии, с Юлией Ауг в качестве приглашенного оратора и актера Эдуарда Теэ.

В 19.00 - вечер бинарной поэзии, где Рийна Майдре, Пяэр Пяренсон, Эдуард Теэ, Таавет Янсен будут читать стихи, созданные человеком и компьютером, в сопровождении диджея Реми Пруала. Вечер заканчивается миксом электронной поэзии и музыки "Простывший пассажир трамвая №7". Поэзия исполняется петербургским поэтом Ваней Пинжениным под сопровождение электронной музыки Димы ЭтоЭто и саксофона Сергея Гарманова.