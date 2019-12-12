Главным гостем XIII балетного фестиваля станет балет из Санкт-Петербурга

Балетный фестиваль стартует в воскресенье, 19 апреля в 16.00. Его откроет традиционный детский гала-концерт "Будущие звезды" с участием воспитанников эстонских балетных школ.

Во вторник, 21 апреля в 19.00 театр "Ванемуйне" покажет спектакль "Танго любви, или В конце времен".

В субботу, 25 апреля в 16.00 - модный показ ведущих эстонских модельеров. А в 19.00 на сцене Йыхвиского концертного дома можно будет увидеть "Хореографические миниатюры Леонида Якобсона" от главного гостя фестиваля - Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона.

Уникальный коллектив

Театр Якобсона называют жемчужиной не только Санкт-Петербурга и России, но и мирового культурного пространства. Он гордится своей 50-летней историей и с честью носит имя своего основателя - выдающегося русского хореографа XX века Леонида Вениаминовича Якобсона (1904-1975).

Сегодня театр участвует в крупных международных фестивалях, а его труппа является лауреатом высшей национальной театральной премии "Золотая маска", высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" и европейской балетной премии Тальони. Имя выдающегося балетмейстера, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Леонида Вениаминовича Якобсона навсегда вписано в историю балета. Яркий хореограф-импровизатор, обладая неистощимой творческой фантазией и оригинальностью пластического мышления, он был выдающимся мастером миниатюры. Никто из советских хореографов не работал в этом жанре так много и плодотворно, а сюжетную основу для балетных номеров хореограф мог черпать откуда угодно: его вдохновляли и мифологические герои, и персонажи классических и современных литературных и художественных произведений, и реальные исторические лица.

Последователь Михаила Фокина, знаменитого русского хореографа и реформатора балета, Якобсон всегда шел "против течения". В молодости он отрицал господство на сцене классического танца, в зрелости стал инициатором возвращения в балетный театр танцевальной пластики, расширив ее стилевые и жанровые возможности. Программа, которую увидят эстоноземельцы, состоит из восстановленных шедевров Леонида Якобсона из цикла "Хореографические миниатюры", давно вошедших в историю российской хореографии: "Падекатр" (музыка В. Беллини), "Влюбленные" (музыка С. Кагана), "Секстет" (В. Моцарт), "Венский вальс" (И. Штраус), "Кумушки" (Ш. Аранов), "Па-де-де" ( Дж. Россини), одноактный балет "Свадебный кортеж" (Д. Шостакович) и многие другие. В восстановлении участвовали педагоги-репетиторы, работавшие с маэстро, а также известные театральные художники Татьяна Ногинова, Альона Пикалова, Татьяна Вьюшинская и художник по свету Камиль Кутыев.

"Жизель" - поэма о силе любви

В воскресенье, 26 апреля в 18.00 гости из города на Неве представят фантастический балет в двух актах "Жизель". Автор возобновления - народная артистка СССР Ирина Колпакова. Сценография и костюмы - народного художника России Вячеслава Окунева.

Премьера романтического балета "Жизель" впервые состоялась в 1841 году на сцене Парижской оперы и имела ошеломляющий успех. В основу нестареющего шедевра легла легенда о виллисах - духах девушек, не переживших измену возлюбленных. По ночам они покидают могилы, чтобы до смерти затанцевать заблудившихся путников. Легенду записал немецкий поэт Генрих Гейне, а француз Теофиль Готье превратил ее в либретто балета, который поставили Жан Коралли и Жюль Перро на музыку Адольфа Адана.