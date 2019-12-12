Оппозиция готовит заявление о выражении недоверия Люганузескому волостному управлению

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Восемь членов люганузеской оппозиции выступили с публичным обращением, в котором требуют наряду с восстановлением в должности директора школы отставки волостного управления. Оппозиция, в которую входят вместе с Хейди Уусталу девять человек, готова при первой же возможности инициировать голосование о недоверии, а поскольку и в самой коалиции нет полного единодушия по этому вопросу, то там инициаторы и надеются найти необходимый для заявления о недоверии дополнительный голос. Депутатов в Люганузеском волостном собрании девятнадцать.