Чт, 12.12.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Оппозиция готовит заявление о выражении недоверия Люганузескому волостному управлению

Вероятно, членам Люганузеского волостного собрания уже в ближайшее время придется показать, что они думают об увольнении Хейди Уусталу, ведь голосовать предстоит о выражении недоверия волостному управлению.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Люганузеская оппозиция намерена на ближайшем заседании волостного собрания подать заявление о выражении недоверия волостному управлению, уволившему на прошлой неделе директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу, что вызвало бурю недовольства в местной общине.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Восемь членов люганузеской оппозиции выступили с публичным обращением, в котором требуют наряду с восстановлением в должности директора школы отставки волостного управления. Оппозиция, в которую входят вместе с Хейди Уусталу девять человек, готова при первой же возможности инициировать голосование о недоверии, а поскольку и в самой коалиции нет полного единодушия по этому вопросу, то там инициаторы и надеются найти необходимый для заявления о недоверии дополнительный голос. Депутатов в Люганузеском волостном собрании девятнадцать.

О властном перевороте пока не говорит 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ