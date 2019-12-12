В Нарве ощутимо повышают платы за школы по интересам и кружки самодеятельности

В большинстве нарвских школ по интересам последнее повышение месячных плат происходило три года назад. Снова это случится с января 2020 года, согласно пакету распоряжений Нарвской горуправы от 11 декабря.

- Плата повышается вследствие постоянного повышения расходов на деятельность наших учреждений, - объясняет "Северному побережью" представитель отдела культуры Нарвской горуправы Владислав Ильин. - Последний раз плату поднимали с начала 2017 года. За это время минимальный размер оплаты труда увеличился на 24 процента (в расчетах взят уровень 2020 года, когда начнут действовать новые расценки), а уровень утвержденной заработной платы педагогов школ по интересам - на 64 процента. И даже после запланированного повышения наши расценки останутся одними из самых минимальных в Эстонии, - подчеркнул нарвский чиновник.

В Нарвской художественной школе ежемесячная плата за основное обучение повысится с 16 до 20 евро (рост 25%).

В объединенной Нарвской музыкальной школе учебная плата вырастет с 20 до 25 евро в месяц (25%).

В Нарвском Доме детского творчества месячная плата за занятия в кружках повысится для детей и молодежи на 2 евро, а для взрослых - на 3 евро (рост порядка 25-30%).

В Нарвском клубе юных моряков месячная плата вырастет с 6,5 до 8 евро для детей (23%) и с 12 до 15 евро для взрослых учащихся (25%).

В двух нарвских муниципальных спортшколах аналогично: с 2020 года стоимость занятий по разным видам спорта вырастет с нынешних 6-9 до 8-11 евро в месяц (усредненный рост 27%). Начальное обучение плаванию подорожает с 14 до 17 евро в месяц (21%).

В нарвском Доме культуры "Ругодив" месячная плата за участие в самодеятельных кружках и коллективах повысится с 7 до 9 евро (29%), а для пенсионеров - с 2 до 3 евро (на 50%).

Директор Нарвского Дома детского творчества Галина Мольдон признала, что новость о повышении платы будет не самая приятная, тем более что одновременно дорожает в жизни и многое другое.

- Мы надеемся, что все те, кто к нам ходят, останутся с нами и продолжат заниматься, - прокомментировала Мольдон.

Директор ДК "Ругодив" Елена Калядина тоже понимает, что людям не понравится новость о повышении, но подчеркнула, что в Нарве останутся по-прежнему очень низкими платы за занятия в кружках и участие в творческих коллективах: "У нас в среднем дешевле 20 евро, а в Таллинне бывает и по 40 евро в месяц".

- Отдел культуры Нарвской горуправы с нами советовался, объяснял ситуацию, я заранее довела эту информацию до руководителей коллективов - все отнеслись с пониманием, - сказала Калядина.

Она высказала свое убеждение, что нынешнее повышение не станет каким-то критическим - и нарвитяне переживут: "Те кто ходят, уже полюбили свой вид творчества, и увеличение платы на два евро в месяц - не такая уж большая для них сумма".

Елена Калядина отметила, что очередное повышение в Эстонии минималки очень сказывается на бюджетах нарвских ДК и школ по интересам, поскольку получающих по минимуму работников очень много: "Это гардеробщики, уборщики, вахтеры - все те люди, без которых ни одно учреждение не может обойтись".

Также Калядина рассказала, что исходя из запланированного увеличения ежемесячных плат подняли бюджетным учреждениям и планы доходов, но как это будет на практике - покажет новый год.