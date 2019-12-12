Кивиылиская школа проведет забастовку

Представитель школы Марилийс Рандмер сказала, что поскольку для их школы эта первая забастовка, они пока не могут сказать, как все пройдет и что они предпримут в ее рамках, но точно то, что дети в это время будут находиться под присмотром и в безопасности и у родителей нет причины для беспокойства.