Кивиылиская школа проведет забастовку

Поскольку вчерашняя встреча с представителями волостной управы Люганузе не дала школе желаемого результата, школа сообщила, что во вторник пройдет часовая предупредительная забастовка.
Вчера представители Кивиылиской 1-й средней школы и Люганузеского волостного управления встретились в надежде достичь компромисса. Поскольку волость не согласилась с предложением школы восстановить в должности директора 1-й средней школы Кивиыли Хейди Уусталу, сегодня школа решила объявить о проведении часовой предупредительной забастовки.
Забастовка пройдет во вторник, 17 декабря, с 11.45 до 12.45.
Представитель школы Марилийс Рандмер сказала, что поскольку для их школы эта первая забастовка, они пока не могут сказать, как все пройдет и что они предпримут в ее рамках, но точно то, что дети в это время будут находиться под присмотром и в безопасности и у родителей нет причины для беспокойства.
Работники, их объединения или союзы имеют право проводить предупредительные забастовки продолжительностью не более одного часа. О планируемой предупредительной забастовке или забастовке солидарности представитель, объединение или союз работников обязаны сообщить работодателю, объединению или союзу работодателей и местному самоуправлению письменно не позднее чем за три дня.