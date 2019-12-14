ОПРОС: Поддерживаете ли вы борьбу кивиылиских учителей за своего директора?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Олев МАЭ: - Поддерживаю, потому что по той информации, которая мне доступна, ситуация выглядит так, что власти поступили несправедливо.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Вилли НЫММИК: - Читал об этом, но до конца не знаю причины волнений учителей и увольнения директора, не вникал, поэтому не могу дать какую-то оценку.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Аарне ВИНКЕЛЬ: - Вчера вечером вернулся в Эстонию и не очень в курсе проблемы, что-то слышал, но детально не знаю. В целом складывается впечатление, что это как какая-то болезнь в Эстонии - проблемы в школе Виймси, Таллинне, Кивиыли... Странно как-то, что в середине учебного года директоров увольняют.

ФОТО: Петер Лиллевяли / Põhjarannik Мария ЛААНЕМЯЭ: - Для меня этот вопрос особенно важен - сама занимаюсь вопросами образования. Не зная всех обстоятельств в Кивиыли, делать выводы сложно, но факт, что коллектив сплочен - это плюс. Руководство школы смогло организовать вокруг себя людей, которые выступают единым фронтом. Забастовка - сложно представить, как это организовать и провести в школе. Но в глобальном смысле то, что люди борются и пытаются отстаивать свое мнение, вряд ли можно назвать негативным фактором.