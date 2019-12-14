ОПРОС: Поддерживаете ли вы борьбу кивиылиских учителей за своего директора?

Учителя Кивиылиской 1-й средней школы, которые считают несправедливым увольнение своего директора Хейди Уусталу, во вторник проведут предупредительную забастовку, в ходе которой работу в школе приостановят на час.
Олев МАЭ:
- Поддерживаю, потому что по той информации, которая мне доступна, ситуация выглядит так, что власти поступили несправедливо.
Вилли НЫММИК:
- Читал об этом, но до конца не знаю причины волнений учителей и увольнения директора, не вникал, поэтому не могу дать какую-то оценку.
Аарне ВИНКЕЛЬ:
- Вчера вечером вернулся в Эстонию и не очень в курсе проблемы, что-то слышал, но детально не знаю. В целом складывается впечатление, что это как какая-то болезнь в Эстонии - проблемы в школе Виймси, Таллинне, Кивиыли... Странно как-то, что в середине учебного года директоров увольняют.
Мария ЛААНЕМЯЭ:
- Для меня этот вопрос особенно важен - сама занимаюсь вопросами образования. Не зная всех обстоятельств в Кивиыли, делать выводы сложно, но факт, что коллектив сплочен - это плюс. Руководство школы смогло организовать вокруг себя людей, которые выступают единым фронтом. Забастовка - сложно представить, как это организовать и провести в школе. Но в глобальном смысле то, что люди борются и пытаются отстаивать свое мнение, вряд ли можно назвать негативным фактором.
Алексей ОСТРОВСКИЙ:
- Немного слышал об этом, но детально ситуацию не знаю, не скажу, правильно делают или нет. Но уверен, что нельзя смешивать образование и политику, не на том акцентировали внимание, вот проблема и заострилась. Пусть борются, если директор школы устраивает как руководитель коллектива.