Со сланцевой энергетикой покончено

К сожалению, из опасений этого региону оказывали медвежью услугу. После среды, 11 декабря, придется посмотреть правде в глаза. Еврокомиссия представила в это день документ зеленого соглашения, что означает достижение климатической нейтральности к 2050 году. Этот документ должен еще превратиться в законы. В то же время в Эстонии готовы результаты исследования, судя по которым мы сможем выполнить эту программу за 30 лет.

Зеленая программа Еврокомиссии не означает закрытия шахт и электростанций с 1 января 2020 или 2021 года. Но она означает сворачивание сектора. Тому есть две причины: в Европе все больше думают о следе, который мы оставляем в природе, и, во-вторых, мировая экономика не благоволит сланцевой энергетике из-за ее очень высокой цены.

В то же время в Рийгикогу на этой неделе речь шла именно о заводах сланцевого масла. Госбюджет следующего года позволяет госпредприятию "Eesti Energia" приступить к строительству завода масла. Однако решение о строительстве завода рафинирования масла еще не принято, это сделают с большой долей вероятности в следующем году. Предприятия надеются на большую прибыль от деятельности завода. Если появятся заводы масла, то сланец надо будет добывать и впредь, но в меньшем объеме.

Руководители Ида-Вируского уезда, руководители и специалисты по развитию местных самоуправлений должны собраться и возглавить составление справедливой программы перехода в рамках стратегии развития Ида-Вирумаа.

Коричневое золото для людей Ида-Вирумаа - это не только сланец, это часть самосознания, образ жизни, гордость. На фоне коснувшейся сейчас сланцевой энергетики неизбежности надо понять недовольство и печаль, а иногда также злость и чувство безнадежности людей.

Дальнейшее зависит от нас самих. Руководители Ида-Вируского уезда, руководители и специалисты по развитию местных самоуправлений должны собраться и возглавить составление справедливой программы перехода в рамках стратегии развития Ида-Вирумаа. Каждый город и каждая волость должны также составить свои программы. Поскольку ждали до последнего момента, то сделать это придется за несколько предстоящих месяцев.

Со свежим зеленым решением Европа и Эстония не оставят Ида-Вирумаа в одиночестве. Это подчеркнул, выступая в Рийгикогу, также премьер-министр Юри Ратас. Несмотря на все разочарования, сейчас настало время верить и еще раз верить.

Евросоюз создает справедливый переходный фонд, из которого угольным и сланцевым регионам выдадут в течение шести лет - до 2027 года - сто миллиардов евро. Кроме того, уже известно, что из других фондов Евросоюза Эстония получит в течение тех же шести лет три миллиарда евро, из которых почти половина, то есть 1,3 миллиарда, тоже направят на поддерживающую климатическую нейтральность деятельность - например, на утепление домов.

Исходя из этого, нам нельзя тянуть с новыми и конкретными планами. Чем быстрее будут составлены ида-вирумааские программы деятельности, тем раньше можно будет переговорить с финансирующими их инстанциями и тем быстрее можно будет использовать деньги.

С каких действий мы должны начать? На одном из недавних обсуждений будущего Эстонии умные люди Ида-Вирумаа выступили со следующими идеями.

Во-первых, надо созвать умнейшие головы мира, чтобы они составили для нашего региона совершенно новую экономическую модель.

Во-вторых, нашли, что надо тщательно подумать о добыче и переработке других полезных ископаемых. Ведь опыт добычи и ценная рабочая сила у нас имеются.

В-третьих, обсудили сектора туризма и услуг, где, правда, зарплаты традиционно ниже. Но и тут надо найти свое, особое место. В конечном итоге мы проявили бы огромную глупость, если бы потратили сейчас время на поиск виноватых.

И еще одна очень важная вещь. К нынешним активным обсуждениям развития обязательно придется привлечь как можно больше людей Ида-Вирумаа, а также спросить по возможности у большего числа людей, что они думают о будущем региона.