"Северное побережье" побывало на генеральной репетиции концерта "Маленькая песня для большой сцены" в Кохтла-Ярвеской гимназии и смеет рекомендовать: 16 декабря в Йыхвиском концертном доме пройдет мероприятие, которое можно назвать концертом века. Ведь выступят сверхталантливые местные ребята и их руководители мирового уровня, такие как Хендрик Агур и Неэме Кунингас, а также авторы аранжировок Сийм Аймла и Тынис Кырвитс.

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Если рассматривать композицию концерта в целом, то можно сказать, что первое произведение драматичное или более мрачное, а обрамляет и завершает концерт светлая "Kodulaul" ("Песня о доме") Олава Эхала и Юхана Вийдинга из фильма "Nukitsamees" ("Мальчик с рожками"), которую исполняют Анита Лупина, Лилиан Рейнметс и Кермо Винклер, а хор, состоящий из всех вокалистов концерта, поет припев. Неэме считает, что все начинается с реализма: "Камень горит, масло горит - Кивиыли!". И добавляет, что происходящее сейчас вокруг кивиылиской школы крайне прискорбно.